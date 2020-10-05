Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба

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Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба
Театральный актер Ринат Кафиятуллин

Трагическая смерть произошла в бассейне одного из элитных фитнес-центров Москвы. 7 октября 26-летний театральный актер Ринат Кафиятуллин при загадочных обстоятельствах утонул прямо на глазах у других посетителей фитнес-центра, информирует «Московский комсомолец».

Трагическая смертельная драма, которая удивительным образом схожа со смертью 32-летней Софии Конкиной, произошла с Ринатом Кафиятуллиным около 19:30 в фитнес центре, расположенном на Ангарской улице. Мужчина, выполняя заплыв, внезапно почувствовал себя плохо, и захлебнувшись водой, ушел на дно. Сотрудники фитнес центра бросились на помощь Ринату и вытянули парня из бассейна примерно через 4 минуты. Тренеры принялись оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, однако парень скончался до приезда оперативной медицинской бригады.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудником спортивного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

Погибший Ренат Кафиятуллин в 2015 году окончил актерский факультет Института современного искусства, и работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева. Мужчина играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики, в частности, Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и Добчинского из «Ревизора». Общественность поразило, что это уже вторая смерть в бассейне фитнес-центров Москвы. В сентября подобным образом умерла дочь актера Владимира Конкина София, у которой остановилось сердце прямо во время вводных процедур.

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