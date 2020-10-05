Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

Скандал вокруг отношений Сергея Глушко со своей любовницей Анастасией Шульженко продолжает набирать обороты. После обнародования отношений со своим 50-летним любовником, с которым Анастасия пребывала в незаконной интимной связи более года, девушка получила черепно-мозговую травму, информирует «Комсомольская правда».

Видеозапись инцидента Анастасия Шульженко предоставила известному телеведущему Андрею Малахову, который показал уникальные кадры в рамках программы «Прямой эфир». На видеозаписи с камер наблюдения видно, как Анастасия пришла в один московский ресторан, ища встречи с Сергеем Глушко, который на тот момент выступал на сцене. После окончания номера Тарзан встретился с экс-любовницей в коридоре.

«Сережа, ну поговори со мной! Я люблю тебя, честно. Пожалуйста, ну давай поговорим, я тебя очень прошу», - слышна реплика девушки на видеозаписи.

Анастасия в слезах бросилась в объятия возлюбленного, но Тарзан проявил бурную агрессию, с силой оттолкнув девушку и тут же вернулся в гримерку. В результате такого удара у Анастасии Шульженко впоследствии диагностировали черепно-мозговую травму. Адвокат Шульженко Вадим Лялин прокомментировал инцидент.

«На видеозаписи отлично видно, что Сергей Глушко толкнул Анастасию специально. Это уголовная ответственность, статья 115 УК РФ, Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - отметил правозащитник.

Напоминаем, что раннее Анастасия Шульженко уверяла, что беременна от мужа Наташи Королевой, однако впоследствии этот слух развенчался. Наташа Королева хоть и тяжело переживает всплывший факт измены супруга, однако поддерживает его и пытается наладить нормальные семейные отношения. Все активные действия Шульженко, которая пытается добиться от Тарзана продолжения отношений, певица Наташа Королева назвала «провокацией и подставой».