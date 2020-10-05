Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции

Сегодня, 08:31

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Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции
Экс-участник КВН из команды РУДН Ашот Кещян

Российский актер, экс-участник КВН из команды РУДН, 43-летний Ашот Кещян обратился к россиянам с просьбой не посещать курорт в Турции. Таким образом, артист объявил бойкот Турции, чтобы поддержать Армению в это непростое время. Напомним, что Турция вмешалась в военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, приняв сторону последней. Об этом сообщает «Подъем».

«Конечно я не могу заставить людей, но мне будет очень приятно, если кто-то из моей аудитории откажется от отдыха в Турции в связи с их политическими взглядами», - прокомментировал Ашот.

Также актер предложил альтернативу всем тем, кто очень хочет полететь куда-то на отдых, и предложил выбрать для этого не менее прекрасные курорты в Египте.

«Я ведь армянин, и потому мне бы хотелось, чтобы люди поддерживали Армению и жителей Карабаха психологически, морально и материально», - добавил артист.

Ранее стало известно о том, что по поводу возникшего конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией думает российский журналист Владимир Познер. Ведущий отметил, что «эмоционально» он, конечно же, поддерживает Армению.

Напомним, что военные столкновения начались 27 сентября на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Армения заявила, что военные Азербайджана обстреляли село Карабах и объявили о контрнаступлении. Также стало известно, что Турция приняла сторону Азербайджана и перекинула четыре тысячи боевиков из Сирии к ним в помощь.

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