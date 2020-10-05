Татьяну Овсиенко избивает и спаивает гражданский муж

53-летней певице Татьяне Овсиенко срочно требуется помощь. Об этом рассказала ее подруга. По словам женщины, звезда страдает от алкоголизма, в который ее втянул гражданский муж, бизнесмен Александр Меркулов. Приятельница певицы рассказала, что супруг Овсиенко намеренно спаивает жену и присваивает себе все ее деньги, заработанные на концертах и корпоративах.

Домашний тиран почти не выпускает Татьяну из дома и разрешает ей покидает квартиру только ради заработков на корпоративах. Последний раз Овсиенко много работала в канун новогодних праздников. Тогда она заработала три миллиона рублей, и не исключено, что Меркулов прибрал эти деньги к рукам.

Со слов женщины, гражданский муж Татьяны ранее отбыл срок за покушение на убийство. Как отмечает подруга Овсиенко, ежедневно на столе у певицы стоят по нескольку бутылок дешевого шампанского, а вечерами звезда 90-х выпивает по бутылке суррогатного коньяка. Как отмечает подруга поп-дивы, ситуация все больше становится опасной. На руках и на ногах певицы есть синяки, а пальцы выкручены. Приятельница рассказала, как-то Татьяна позвонила ей и сказала: «Он меня убьет», пишет kp.ru .

Женщина также утверждает, что когда-то Овсиенко распродала почти все имущество, чтобы помочь возлюбленному с адвокатами. Сейчас экс-солистке группы «Мираж» пришлось продать автомобиль, чтобы расплатиться с долгами за коммуналку.

Знакомые опасаются, что Татьяна может повторить судьбу Валентины Легкоступовой, которая скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти Легкоступова оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения.