Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех

Сегодня, 14:53

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Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех
Ольга Бузова

34-летняя эпатажная певица и ведущая Ольга Бузова эмоционально поздравила президента России с 68-м днем рождения. В своем инстаграм- аккаунте звезда опубликовала трогательный пост в честь торжественной даты Владимира Путина, поблагодарив главу страны за содействие ее творческим начинаниям.

Звезда инстаграма Ольга Бузова не могла оставить без внимания день рождения президента РФ Владимира Путина, и одной из первых поздравила главу страны. Певица опубликовала трогательное послание для президента на своей публичной странице, вызвав большой ажиотаж у поклонников.

«Желаю сил, терпения и капельку удачи вдобавок к продуманным решениям. Всего, чего я достигла в России, – я добилась при Путине!», - написала звезда.

Бузова отметила, что абсолютно каждый может стать таким же успешным и узнаваемым как она, ведь для личной самореализации в России у каждого есть большие шансы.

«Россия — это страна возможностей, главное не лениться и работать 24/7», - посоветовала Ольга.

К поздравительному посту артистка прикрепила фотографию, на которой она позирует на подоконнике в миниатюрном платье. В окне – вид Кремля.

[media=https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru]

По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, свой 68 день рождения, который Владимир Путин празднует 7 октября, президент страны проведет на рабочем посту, а ближе к вечеру скромно отпразднует торжественную дату в кругу самых близких и друзей.

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