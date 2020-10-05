Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

Ситуация в Мексике в связи с приближением урагана является критической. Сейчас в этой стране эвакуируют туристов и население. Наталья Андрейченко, которая сейчас проживает в Канкуне, оказалась в числе эвакуированных. 64-летней актрисе, которую российские зрители помнят по фильмам «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», пришлось покинуть собственную виллу. Как она сообщила, через несколько часов все побережье останется без света.

Наталья уехала из своей виллы, которая находится на побережье Ривьера Майя. Актриса опасается, что ее дом будет разрушен. Сейчас Андрейченко находится в гостинице Мексики, где рассчитывает пробыть несколько дней. Ожидается, что ураган дойдет до Карибского побережья. Сообщается, что стихии присвоили четвертую степень опасности.

Это не первый раз, когда Андрейченко приходилось покидать свой дом из-за надвигающейся стихии.

В июне этого года из-за урагана она осталась без крыши над головой. Наталья также напомнила, что ураган уже настигал Мексику в 2005 году и его последствия были катастрофическими.

Напомним, что на пике популярности звезда советского и российского кино Наталья Андрейченко уехала искать счастья за океан.