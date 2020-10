Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

View this post on Instagram

Дорогие мои, хочу сообщить печальные новости... Ближаи?шее время я, возможно, буду без связи, не теряи?те меня... У нас тут происходит критическая ситуация в Мексике... Движется ураган «Дельта», 4 степени критичности из 5. В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего... все было уничтожено. Город несколько лет приходил в себя... Сеи?час правительство эвакуирует все население и туристов в убежища... Через несколько часов все побережье останется без света - благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям. Я уже уехала из своеи? виллы, которая находится на побережье Ривьера Маи?я, собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу. Сама же переехала в отель ради безопасности... Мы ожидаем, что «Дельта» дои?де?т до Карибского побережья сегодня к 23 ч по местному времени (это 7 утра завтрашнего дня по московскому времени). Буду стараться быть с вами на связи. Молитесь за нас всех ???? P.S. Очень грустно, глядя на эти архивные фото, что все это может исчезнуть. Наталья Андреи?ченко