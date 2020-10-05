Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

Сегодня, 12:14

Александр Зуев

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Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана
Наталья Андрейченко

Ситуация в Мексике в связи с приближением урагана является критической. Сейчас в этой стране эвакуируют туристов и население. Наталья Андрейченко, которая сейчас проживает в Канкуне, оказалась в числе эвакуированных. 64-летней актрисе, которую российские зрители помнят по фильмам «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», пришлось покинуть собственную виллу. Как она сообщила, через несколько часов все побережье останется без света.

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Дорогие мои, хочу сообщить печальные новости... Ближаи?шее время я, возможно, буду без связи, не теряи?те меня... У нас тут происходит критическая ситуация в Мексике... Движется ураган «Дельта», 4 степени критичности из 5. В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего... все было уничтожено. Город несколько лет приходил в себя... Сеи?час правительство эвакуирует все население и туристов в убежища... Через несколько часов все побережье останется без света - благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям. Я уже уехала из своеи? виллы, которая находится на побережье Ривьера Маи?я, собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу. Сама же переехала в отель ради безопасности... Мы ожидаем, что «Дельта» дои?де?т до Карибского побережья сегодня к 23 ч по местному времени (это 7 утра завтрашнего дня по московскому времени). Буду стараться быть с вами на связи. Молитесь за нас всех ???? P.S. Очень грустно, глядя на эти архивные фото, что все это может исчезнуть. Наталья Андреи?ченко

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Наталья уехала из своей виллы, которая находится на побережье Ривьера Майя. Актриса опасается, что ее дом будет разрушен. Сейчас Андрейченко находится в гостинице Мексики, где рассчитывает пробыть несколько дней. Ожидается, что ураган дойдет до Карибского побережья. Сообщается, что стихии присвоили четвертую степень опасности.

Это не первый раз, когда Андрейченко приходилось покидать свой дом из-за надвигающейся стихии.

В июне этого года из-за урагана она осталась без крыши над головой. Наталья также напомнила, что ураган уже настигал Мексику в 2005 году и его последствия были катастрофическими.

Напомним, что на пике популярности звезда советского и российского кино Наталья Андрейченко уехала искать счастья за океан.

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