Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

Эпатажный 66-летний российский певец, хореограф и представитель нетрадиционной ориентации Борис Моисеев испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщил бывший продюсер звезды Евгений Фридлянд, который добавил, что у Бориса также сильно пошатнулось здоровье, информирует «Собеседник».

По утверждению Фридлянда, Бориса Моисеева самым наглым образом использует его нынешнее окружение. Он рассказал, что нынешний помощник Моисеева Сергей Горох спекулирует на здоровье артиста.

«Сергей со своей командой решили продать дом Моисеева для того, чтобы были деньги для организации торжественного концерта Бориса. Но они заведомо знали, что Моисеев не сможет уже давать концерты, потому что у него слабое здоровье, и он не в той физической форме, чтобы провести полномасштабный концерт. Окружение Моисеева попросту его использовало, чтобы нажиться деньгами. Они продали дом, часть денег действительно пустили на покупку сценической одежды, а часть присвоили себе» – заявил Фридлянд.

Он напомнил, что недавно Борис Михайлович перенес инсульт, и все еще нуждается в реабилитационных мероприятиях.

«Я несколько раз говорил Гороху, что Борису нужен покой и полноценная медицинская помощь после такой болезни, но его приближенные сделали все, чтобы не допустить моего вмешательства и помощи Борису», - рассказал Евгений Иосифович.

Он отметил, что хотел отправить Бориса на лечение в Израиль, но Сергей Горох фактически запретил Моисееву принимать какую-то помощь от Фридлянда.

Также бывший продюсер звезды сообщил, что нынешние «помощники» Бориса добились того, что артист перестал общаться почти со всеми своими коллегами и друзьями. Сергей Горох с компанией даже не приняли материальную помощь от Аллы Пугачевой, которая хотела помочь артисту решить проблемы с недвижимостью.

«Теперь, фактически, Борис Моисеев остался и без дома, и без гонорара за концерт, ведь провести его он не может по состоянию здоровья», - подытожил Фридлянд.