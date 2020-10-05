Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

Эпатажный 66-летний российский певец, хореограф и представитель нетрадиционной ориентации Борис Моисеев испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщил бывший продюсер звезды Евгений Фридлянд, который добавил, что у Бориса также сильно пошатнулось здоровье, информирует «Собеседник».
По утверждению Фридлянда, Бориса Моисеева самым наглым образом использует его нынешнее окружение. Он рассказал, что нынешний помощник Моисеева Сергей Горох спекулирует на здоровье артиста.
Он напомнил, что недавно Борис Михайлович перенес инсульт, и все еще нуждается в реабилитационных мероприятиях.
Он отметил, что хотел отправить Бориса на лечение в Израиль, но Сергей Горох фактически запретил Моисееву принимать какую-то помощь от Фридлянда.
Также бывший продюсер звезды сообщил, что нынешние «помощники» Бориса добились того, что артист перестал общаться почти со всеми своими коллегами и друзьями. Сергей Горох с компанией даже не приняли материальную помощь от Аллы Пугачевой, которая хотела помочь артисту решить проблемы с недвижимостью.
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