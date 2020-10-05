38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

На днях Вера Брежнева, которая считается одной из самых красивых певиц на постсоветском пространстве, решила удивить своих подписчиков в Инстаграме. Она поэкспериментировала со своей внешностью и показала, как бы она смотрелась с модными пухлыми губами, густыми бровями и тонким носом. Словом, певица представилась красоткой после пластической процедуры. Вера преобразилась с помощью компьютерной программы и получила результат, который привел в ужас поклонников.

«Я так рада, что вам понравился мой натюрель», — пошутила певица.

Судя по всему, Вера решила высмеять популярный тренд на пластические операции.

Заметим, что после того, как пользователи написали, что Брежнева заметно постарела, певица отправилась на прием к пластическому хирургу Андрею Искореневу. Однако специалист заявил 38-летней красавице, что ей рановато преображать свое лицо.

Надо признать, что экс-солистка группы «ВИА Гра» всегда выглядит неотразимо.

Стоит сказать, что подавляющее большинство звезд отечественного шоу-бизнеса в погоне за молодостью и красотой неизменно прибегают к услугам пластических хирургов.