38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

Вчера, 22:09

Александр Зуев

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38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

На днях Вера Брежнева, которая считается одной из самых красивых певиц на постсоветском пространстве, решила удивить своих подписчиков в Инстаграме. Она поэкспериментировала со своей внешностью и показала, как бы она смотрелась с модными пухлыми губами, густыми бровями и тонким носом. Словом, певица представилась красоткой после пластической процедуры. Вера преобразилась с помощью компьютерной программы и получила  результат, который привел в ужас поклонников.  

«Я так рада, что вам понравился мой натюрель», — пошутила певица. 

Судя по всему,  Вера решила высмеять популярный  тренд на пластические операции.

Заметим, что после того, как пользователи написали, что Брежнева заметно постарела, певица отправилась на прием к пластическому хирургу Андрею Искореневу. Однако специалист заявил 38-летней красавице, что  ей  рановато преображать свое лицо.

Надо признать,  что экс-солистка группы «ВИА Гра» всегда выглядит неотразимо. 

Стоит  сказать, что  подавляющее большинство звезд отечественного шоу-бизнеса в погоне за молодостью и красотой неизменно прибегают к услугам пластических хирургов.

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