Поклонники пожалели состарившуюся Королеву

47-летняя певица Наташа Королева выглядит несколько потрепанной и постаревшей. Такой вывод сделали поклонники, которые увидели звезду во время интервью Ксении Собчак. Видимо, громкий скандал, который смаковался всей страной, сильно ударил по Наташе. Внимательные фанаты заметили, что на лице певицы просматриваются глубокие морщины. Самые придирчивые пользователи Сети увидели, что волосы на голове артистки собраны в неаккуратный хвост, а накрашенные губы выглядят как-то неприглядно.

«Сильно сдала», «Эк ее потрепало-то», «Мешки под глазами синюшние, губы лучше бы вообще не красила», - написали пользователи Сети.

Некогда бойкую и озорную певицу даже назвали замученной старушкой. Словом, поклонники считают, что из улыбающейся и позитивной артистки Королева превратилась в жалкую женщину.

Напомним, что шумиха вокруг кражи из дома Королевой и Глушко, которая вылилась в сексуальный скандал, до сих пор не утихает. Как известно, мужа Королева, Тарзана, обвинили в измене жене. В частности, выяснилось, что он принимал у себя дома любовницу, 23-летнюю актрису Анастасию Шульженко, с которой поддерживал интимную связь. Более того, девушка заявила, что она беременна от отца семейства, пишет Радио Комсомольская правда . Конечно, этот скандал ударил по репутации Глушко как примерного семьянина.

Сначала жена Тарзана публично уверяла публику, что ее муж не при чем. Надо признать, что не все поверили в то, что Сергей действительно мог ходить налево. Но он все же признался в связи с актрисой.