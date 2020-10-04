Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Семенович

Сегодня, 08:37

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Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Семенович

Российский певец и телеведущий, 49-летний Стас Костюшкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками пикантным видео. В нем он буквально собственными руками проверяет грудь певицы Анны Семенович на натуральность. Об этом сообщает «Слово и Дело».

На видео между Стасом и Анной происходит диалог, в котором звезда в очередной раз подтверждает факт того, что ее бюст абсолютно натуральный. Также Семенович предложила Костюшкину лично попробовать и убедиться в ее правоте. Артист очень уверенно своими руками опробовал наощупь грудь Анны, после чего она начала громко смеяться.

В результате исследований Костюшкин с улыбкой подтвердил, что все действительно настоящее. Очень даже настоящее.

Поклонники Стаса отреагировали на данный видеоролик и сообщили, что никогда не сомневались в натуральности форм Семенович. Также подписчиков начал волновать вопрос, как же к таким кадрам отнеслась супруга Костюшкина.

«Ане очень идет этот бюст. Конечно же он настоящий», «Классный повод нашел потрогать», «Уважуха, Стас», «А так можно было?», «Очень интересно как на такое отреагирует ваша супруга», - отметили фанаты певца.

Конечно же в комментариях не обошлось и без шутников. Некоторые отметили, что, узнав ответ на такой животрепещущий вопрос страна теперь может уснуть спокойно.

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