Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Семенович

Российский певец и телеведущий, 49-летний Стас Костюшкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками пикантным видео. В нем он буквально собственными руками проверяет грудь певицы Анны Семенович на натуральность. Об этом сообщает «Слово и Дело».
На видео между Стасом и Анной происходит диалог, в котором звезда в очередной раз подтверждает факт того, что ее бюст абсолютно натуральный. Также Семенович предложила Костюшкину лично попробовать и убедиться в ее правоте. Артист очень уверенно своими руками опробовал наощупь грудь Анны, после чего она начала громко смеяться.
В результате исследований Костюшкин с улыбкой подтвердил, что все действительно настоящее. Очень даже настоящее.
Поклонники Стаса отреагировали на данный видеоролик и сообщили, что никогда не сомневались в натуральности форм Семенович. Также подписчиков начал волновать вопрос, как же к таким кадрам отнеслась супруга Костюшкина.
Конечно же в комментариях не обошлось и без шутников. Некоторые отметили, что, узнав ответ на такой животрепещущий вопрос страна теперь может уснуть спокойно.
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