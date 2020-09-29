Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

Сегодня, 19:26

Ольга Громова

0

Image 16+
Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

43-летний актер Райан Рейнольдс, звезда «Дэдпула», может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel. 

Издание Comic Book сообщило, что руководство Marvel Studios и компания Walt DIsney вознамерились подписать с актером самый масштабный в истории супергеройской франшизы контракт. Актера могут задействовать сразу в девяти проектах киновселенной.

Сейчас идут переговоры, обсуждаются детали. Их стороны предпочитают не комментировать, а также не раскрывают, что же станет с Дэдпулом.

Райан Рейнольдс в декабре минувшего года сообщал, что он, как и вся остальная команда, работает над продолжением двух первых частей. По слухам, герой может появиться в одном из фильмов Вселенной Marvel уже в 2021 году.

Напомним, первая часть фильма, в основу которого легли популярные комиксы, вышла в 2016 году. В 2018 году зрители увидели продолжение. В прокате фильмы собрали свыше 700 миллионов долларов.

Ранее самым высокооплачиваемым актером Marvel был Крис Хемсворт. Доход этого актера за год оценивался примерно в 76 миллионов долларов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звездах

29-09-2020, 19:24

Пугачеву и Ротару состарили с помощью нейросети

29-09-2020, 17:42

Елена Корикова впервые за три месяца появилась в Сети

29-09-2020, 16:34

Победивший рак актер Андрей Гайдулян страдает новым недугом

29-09-2020, 16:22

Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт

29-09-2020, 11:49

Модель Анастасия Костенко купила свою первую квартиру

29-09-2020, 10:19

Хирург рассказал о пластических операциях Софии Ротару и Аллы Пугачевой

29-09-2020, 08:44

Кудрявцева рассказала об унижениях Шепелева над Фриске

28-09-2020, 23:49

Бывший муж Лолиты перенес шесть операций после несчастного случая

28-09-2020, 16:43

Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус

28-09-2020, 15:59

Бывшая жена рыжего «Иванушки» похвасталась новой грудью в бане

28-09-2020, 14:59

Ходченкова возглавила список лучших актрис десятилетия

28-09-2020, 14:26

Актриса Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего дня рождения

28-09-2020, 13:33

Ирина Понаровская поделилась своими секретами неувядающей молодости

28-09-2020, 13:26

Полуобнаженная Мирослава Карпович вызвала фурор в сети

28-09-2020, 12:39

51-летняя супермодель снялась в белье Victoria’s Secret

28-09-2020, 10:56

Сергей Безруков в продолжении сериала «Бригада» сниматься отказался

28-09-2020, 09:43

Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении пары

27-09-2020, 18:10

Разведенная Полина Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

27-09-2020, 17:06

Яна Рудковская опубликовала снимок с Максимом Галкиным без фотошопа

27-09-2020, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров