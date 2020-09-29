Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

43-летний актер Райан Рейнольдс, звезда «Дэдпула», может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel.

Издание Comic Book сообщило, что руководство Marvel Studios и компания Walt DIsney вознамерились подписать с актером самый масштабный в истории супергеройской франшизы контракт. Актера могут задействовать сразу в девяти проектах киновселенной.

Сейчас идут переговоры, обсуждаются детали. Их стороны предпочитают не комментировать, а также не раскрывают, что же станет с Дэдпулом.

Райан Рейнольдс в декабре минувшего года сообщал, что он, как и вся остальная команда, работает над продолжением двух первых частей. По слухам, герой может появиться в одном из фильмов Вселенной Marvel уже в 2021 году.

Напомним, первая часть фильма, в основу которого легли популярные комиксы, вышла в 2016 году. В 2018 году зрители увидели продолжение. В прокате фильмы собрали свыше 700 миллионов долларов.

Ранее самым высокооплачиваемым актером Marvel был Крис Хемсворт. Доход этого актера за год оценивался примерно в 76 миллионов долларов.