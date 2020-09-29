Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Сегодня, 18:50

Александр Зуев

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Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Анна Седокова представила автобиографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь». В ней она откровенно рассказала шокирующую историю из своей жизни. Презентация книги  проходила в Московском доме книги. 

Зал, в котором проходило мероприятие,  был оформлен в алых тонах, а сама поп-дива явилась в красном наряде. Анна зачитала некоторые отрывки из книги, чем  шокировала собравшихся. Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала об отчиме, дяде Сереже, который в детстве приходил к ней ночами и сексуально домогался. Седокова заметила, что до сих пор не может простить свою мать из-за того, что тогда происходило в тих семье. 

«Самый страшный маньяк поджидал меня в моем собственном доме. Он заходил в комнату, потом залезал под одеяло и гладил меня по ноге». 

Анна молчала об этом, так как боялась разрушить личное счастье матери.  Но сейчас она призывает всех, кто столкнулся с подобной проблемой,  не молчать.

Также  в своей книге Содокова коснулась первого неудачного замужества и незапланированной беременности. 

Певица также предостерегла от того, чтобы искать замену своему  отцу, так как ни  муж, ни  бойфренд не могут  заменить папу.

Но некоторые темы автор книги так и не раскрыла.  Так, она  не стала  поднимать в своей книге ситуацию с дочерью Моникой, которая  сейчас  живет со своим папой, Максимом Чернявским, в Америке. Анна  сохранила  отношения с бывшим мужем,  который  пытался лишить ее материнских прав, и это она считает своей победой.

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