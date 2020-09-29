Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Анна Седокова представила автобиографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь». В ней она откровенно рассказала шокирующую историю из своей жизни. Презентация книги проходила в Московском доме книги.

Зал, в котором проходило мероприятие, был оформлен в алых тонах, а сама поп-дива явилась в красном наряде. Анна зачитала некоторые отрывки из книги, чем шокировала собравшихся. Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала об отчиме, дяде Сереже, который в детстве приходил к ней ночами и сексуально домогался. Седокова заметила, что до сих пор не может простить свою мать из-за того, что тогда происходило в тих семье.

«Самый страшный маньяк поджидал меня в моем собственном доме. Он заходил в комнату, потом залезал под одеяло и гладил меня по ноге».

Анна молчала об этом, так как боялась разрушить личное счастье матери. Но сейчас она призывает всех, кто столкнулся с подобной проблемой, не молчать.

Также в своей книге Содокова коснулась первого неудачного замужества и незапланированной беременности.

Певица также предостерегла от того, чтобы искать замену своему отцу, так как ни муж, ни бойфренд не могут заменить папу.

Но некоторые темы автор книги так и не раскрыла. Так, она не стала поднимать в своей книге ситуацию с дочерью Моникой, которая сейчас живет со своим папой, Максимом Чернявским, в Америке. Анна сохранила отношения с бывшим мужем, который пытался лишить ее материнских прав, и это она считает своей победой.