Королева и Тарзан впервые после скандала записали совместное видео

Сегодня, 16:21

Александр Зуев

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Королева и Тарзан впервые после скандала записали совместное видео
Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко впервые после скандала с кражей и изменой появились вместе на видео. В кадре они поздравляют с юбилеем боксеров космодрома «Плесецк». На записи супруги стоят в обнимку и улыбаются. Они ведут себя так, будто никакого скандала не было. Супруги не подают вида, что еще недавно в их семье произошла драма.

С того дня, как страна узнала о похождениях Тарзана - о его связи с молодой актрисой Анастасией Шульженко, супруги перестали снимать фото и видео. Видимо, сейчас они решили выйти из тени.

К слову, на днях у супругов взяла интервью Ксения Собчак. Телеведущая пообщалась с каждым из супругов по отдельности. Так, Собчак и Тарзан доехали до поместья, где их встретила Наташа Королева.

Из интервью можно понять, что случившееся никак не повлияло на отношения между супругами. Они считают, что их намеренно подставили. Так, Королева уверена: абсолютно любого мужчину можно спровоцировать на измену, так как представители мужского пола едва ли могут противостоять нежным сообщениям в мессенджере. Наташа также призналась, что давно не обращает внимания на слухи об изменах мужа.

Не исключено, что Наташа просто закрывает глаза на подобную информацию из-за несчастного случая, который произошел много лет назад, пишет Пятый канал. Тогда певица попала в жуткую аварию и несколько дней провела в реанимации. Сергей был рядом с ней, выносил утки и мыл ее. После этого Наташа поняла, что Сергей — это тот мужчина, с которым она не расстанется никогда.

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