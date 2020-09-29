Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк»

Недавно получивший официальный статус холостяка после развода с Анастасией Решетовой, рэпер Тимати запланировал стать новым участником нашумевшего шоу «Холостяк». О такой возможности заговорили фанаты 37-летнего музыканта, информирует «Радио Комсомольская правда».

Социальными информациями распространяется информация о намерении Тимати взять участие в телепроекте «Холостяк», запуск которого планируется в 2021 году. Официального подтверждения этим слухам Тимати пока не дал, однако фанаты певца убеждены, что он специально держит интригу, чтобы подогреть интерес публики. Также поклонники не исключают, что принять участие в шоу Тимати может хотя бы для увеличения своего пиара и получения дополнительного дохода.

На данный момент охотницы за свободным сердцем рэпера уже начали подавать заявки на кастинг очередного сезона, мечтая стать той единственной, которая приглянется любвеобильному певцу.

Первый выпуск ТВ-шоу «Холостяк» выше в эфир 10 марта 2013 года, и на данный момент было отснято 7 сезонов. В качестве завидных женихов проекта принимали участие такие звезды, как Тимур Батрутдинов, Илья Глинников, Евгений Левченко и Егор Крид. Пополнит ли арсенал самых желанных мужчин проекта и рэпер Тимати, поклонники надеются узнать уже совсем скоро.