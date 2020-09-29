Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко исхудала и осунулась

Сегодня, 10:46

0

Image 16+
Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко исхудала и осунулась
Анна Нетребко

49-летнюю оперную диву Анну Нетребко также не минул коронавирус — знаменитое сопрано Венской государственной оперы была госпитализирована 2 недели назад в тяжелом состоянии. Свой день рождения, который певица празднует 18 сентября, Анне также пришлось провести на больничной койке с кислородной маской на лице. Сейчас, судя по недавней публикации Нетребко на своем инстаграм-аккаунте, она полностью здорова, и наслаждается обществом своих друзей и семьи.

Длительная изоляция и лечение антибиотиками заметно сказалось на внешности певицы. На снимке, в котором Анна позирует вместе со своим другом Филипом Киркоровым, певица выглядит исхудавшей и осунувшейся, несмотря на стильный образ и яркий мейк-ап. Звездная парочка прогулялась в обнимку по Красной площади, счастливо проводя совместное время. И дурачась как дети. Анна написала под публикацией, что безумно рада вновь гулять на свежем воздухе в замечательной компании, и пожелала своим фанатам беречь здоровье и выполнять все необходимые профилактические меры против коронавируса.

Фолловеры Нетребко были счастливы узнать, что оперная дива выздоровела, и ее здоровью больше ничего не угрожает. Вот только сильно похудевшее тело любимицы встревожило поклонников, которые предположили, что перенесенный коронавирус еще может проявить свои негативные последствия в дальнейшем. Больше всего поклонники Анны Нетребко переживают за сохранность ее чудесного голоса, за который они волнуются больше, чем за изменившийся внешний вид певицы.

«Фигуру всегда можно подправить, похудеть или поправиться – а вот с голосом такое не пройдет, его надо беречь», - написали фолловеры Анны на ее инстаграм-странице.

Также поклонники стали советовать певице не забывать о наступлении осенних холодов, теплее одеваться и принимать витамины.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звездах

29-09-2020, 19:24

Пугачеву и Ротару состарили с помощью нейросети

29-09-2020, 17:42

Елена Корикова впервые за три месяца появилась в Сети

29-09-2020, 16:34

Победивший рак актер Андрей Гайдулян страдает новым недугом

29-09-2020, 16:22

Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт

29-09-2020, 11:49

Модель Анастасия Костенко купила свою первую квартиру

29-09-2020, 10:19

Хирург рассказал о пластических операциях Софии Ротару и Аллы Пугачевой

29-09-2020, 08:44

Кудрявцева рассказала об унижениях Шепелева над Фриске

28-09-2020, 23:49

Бывший муж Лолиты перенес шесть операций после несчастного случая

28-09-2020, 16:43

Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус

28-09-2020, 15:59

Бывшая жена рыжего «Иванушки» похвасталась новой грудью в бане

28-09-2020, 14:59

Ходченкова возглавила список лучших актрис десятилетия

28-09-2020, 14:26

Актриса Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего дня рождения

28-09-2020, 13:33

Ирина Понаровская поделилась своими секретами неувядающей молодости

28-09-2020, 13:26

Полуобнаженная Мирослава Карпович вызвала фурор в сети

28-09-2020, 12:39

51-летняя супермодель снялась в белье Victoria’s Secret

28-09-2020, 10:56

Сергей Безруков в продолжении сериала «Бригада» сниматься отказался

28-09-2020, 09:43

Друг Тарзана и Королевой рассказал о примирении пары

27-09-2020, 18:10

Разведенная Полина Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

27-09-2020, 17:06

Яна Рудковская опубликовала снимок с Максимом Галкиным без фотошопа

27-09-2020, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров