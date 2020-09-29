Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко исхудала и осунулась

49-летнюю оперную диву Анну Нетребко также не минул коронавирус — знаменитое сопрано Венской государственной оперы была госпитализирована 2 недели назад в тяжелом состоянии. Свой день рождения, который певица празднует 18 сентября, Анне также пришлось провести на больничной койке с кислородной маской на лице. Сейчас, судя по недавней публикации Нетребко на своем инстаграм-аккаунте, она полностью здорова, и наслаждается обществом своих друзей и семьи.

Длительная изоляция и лечение антибиотиками заметно сказалось на внешности певицы. На снимке, в котором Анна позирует вместе со своим другом Филипом Киркоровым, певица выглядит исхудавшей и осунувшейся, несмотря на стильный образ и яркий мейк-ап. Звездная парочка прогулялась в обнимку по Красной площади, счастливо проводя совместное время. И дурачась как дети. Анна написала под публикацией, что безумно рада вновь гулять на свежем воздухе в замечательной компании, и пожелала своим фанатам беречь здоровье и выполнять все необходимые профилактические меры против коронавируса.

Фолловеры Нетребко были счастливы узнать, что оперная дива выздоровела, и ее здоровью больше ничего не угрожает. Вот только сильно похудевшее тело любимицы встревожило поклонников, которые предположили, что перенесенный коронавирус еще может проявить свои негативные последствия в дальнейшем. Больше всего поклонники Анны Нетребко переживают за сохранность ее чудесного голоса, за который они волнуются больше, чем за изменившийся внешний вид певицы.

«Фигуру всегда можно подправить, похудеть или поправиться – а вот с голосом такое не пройдет, его надо беречь», - написали фолловеры Анны на ее инстаграм-странице.

Также поклонники стали советовать певице не забывать о наступлении осенних холодов, теплее одеваться и принимать витамины.