91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина стала победителем шоу «Голос 60+»

Сегодня, 09:16

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91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина стала победителем шоу «Голос 60+»
Победительница шоу «Голос 60+»

2 октября закончился очередной сезон проекта «Голос 60+» на Первом канале. Участники боролись за победу на протяжении месяца и вот настал момент озвучивания победителя. Ей стала 91-летняя жительница Санкт-Петербурга Дина Юдина, подопечная Тамары Гвердцители. 

Ранее Юдина рассказывала, что всю ее жизнь музыка для нее была лишь увлечением. Посвящала она себя совершенно другим профессиям.

«14 лет я работала в библиотеке. 5 лет была заведующей библиотеки. 3 года проработала социологом, а в нерабочее время проводила экскурсии в автобусах Ленинград-Москва. После этого была адвокатом в течение 15 лет. А после этого работала старшим инженером в аккумуляторном институте. Позже организовала семинар для работников библиотечной аккумуляторной промышленности и получила за это благодарность», - рассказала о своей жизни Дина Юдина.

За женщину болело множество друзей и родственников. Все они верили в ее победу.

«Мой сын окончил хоровое училище им. Глинки, но по профессии стал инженером. Невестка тоже музыкант. Артистка хора в Мариинском театре. Внучка балерина, внук – доктор в частной клинике. А еще есть 2 правнучки», - рассказала участница проекта обо всех родных, которые поддерживали ее в период участия в проекте.

Напомним, что наставниками шоу «Голос 60+» в 2020 году стали Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Гарик Сукачев и Елена Ваенга. Ведущим был Дмитрий Нагиев.

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