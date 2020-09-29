54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости

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54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости
Певица и актриса Ирина Салтыкова

Российская певица и актриса, 54-летняя Ирина Салтыкова в своем возрасте сохраняет прекрасные формы, которыми радовала фанатов еще 20 лет назад. В недавнем интервью звезда рассказала о своих секретах, которые помогают ей сохранять прекрасный внешний вид спустя годы. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Напомним, что 5 мая нынешнего года Ирине исполнилось 54 года. Однако возраст не мешает ей оставаться хрупкой и ослепительной красавицей. В ходе интервью артистка уточнила, что никаких особых и необычных секретов у нее нет. Также Ирина является примером для того, чтобы убедиться, что сохранить прекрасную форму можно и без хирургического вмешательства.

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К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике @rodasoleil . Во-первых, он не оставляет белых следов на коже, то есть тело загорает равномерно, ткань имеет эффект солнцезащитного крема spf 35, шикарный бонус- купальник мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку . Девочки, это просто класс!!! А какие наряды вы подготовили к теплой осени?#умныекупальники#rodasoleil

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Современными косметологическими процедурами певица также пренебрегает, так как считает их обычными маркетинговыми схемами. В лучшем случае они будут бесполезны, а в худшем могут нанести серьезный вред. Салтыкова добавила, что неоднократно видела на лицах коллег рубцы от аллергии после подобных сомнительных процедур.

Сама певица не боится своего возраста и не видит в нем ничего страшного. Ирина прекрасно понимает, что стать такой же, как в 20 лет, не удастся, да и не стремится к этому.

Помимо прочего Салтыкова рассказала, что главным ее секретом является регулярный домашний уход за кожей. Артистка уже более 20 лет пользуется косметикой одного известного и проверенного бренда, который подобрала для себя самостоятельно.

Также певица добавила, что недавно бросила курить. После этого она сразу заметила результат. Состояние кожи на лице заметно улучшилось.

Самый главный вопрос был в том, как Ирине удается сохранять прекрасную фигуру, на что она ответила, что благодарить стоит ее генетику и правильный обмен веществ. Салтыкова никогда не соблюдала каких-либо диет и ни в чем себе не отказывала. Звезда считает, что лишать себя каких-либо удовольствий не стоит.

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