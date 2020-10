54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости

View this post on Instagram

К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике @rodasoleil . Во-первых, он не оставляет белых следов на коже, то есть тело загорает равномерно, ткань имеет эффект солнцезащитного крема spf 35, шикарный бонус- купальник мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку . Девочки, это просто класс!!! А какие наряды вы подготовили к теплой осени?#умныекупальники#rodasoleil