54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости

Российская певица и актриса, 54-летняя Ирина Салтыкова в своем возрасте сохраняет прекрасные формы, которыми радовала фанатов еще 20 лет назад. В недавнем интервью звезда рассказала о своих секретах, которые помогают ей сохранять прекрасный внешний вид спустя годы. Об этом сообщает «7Дней.ру».
Напомним, что 5 мая нынешнего года Ирине исполнилось 54 года. Однако возраст не мешает ей оставаться хрупкой и ослепительной красавицей. В ходе интервью артистка уточнила, что никаких особых и необычных секретов у нее нет. Также Ирина является примером для того, чтобы убедиться, что сохранить прекрасную форму можно и без хирургического вмешательства.
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Современными косметологическими процедурами певица также пренебрегает, так как считает их обычными маркетинговыми схемами. В лучшем случае они будут бесполезны, а в худшем могут нанести серьезный вред. Салтыкова добавила, что неоднократно видела на лицах коллег рубцы от аллергии после подобных сомнительных процедур.
Сама певица не боится своего возраста и не видит в нем ничего страшного. Ирина прекрасно понимает, что стать такой же, как в 20 лет, не удастся, да и не стремится к этому.
Помимо прочего Салтыкова рассказала, что главным ее секретом является регулярный домашний уход за кожей. Артистка уже более 20 лет пользуется косметикой одного известного и проверенного бренда, который подобрала для себя самостоятельно.
Также певица добавила, что недавно бросила курить. После этого она сразу заметила результат. Состояние кожи на лице заметно улучшилось.
Самый главный вопрос был в том, как Ирине удается сохранять прекрасную фигуру, на что она ответила, что благодарить стоит ее генетику и правильный обмен веществ. Салтыкова никогда не соблюдала каких-либо диет и ни в чем себе не отказывала. Звезда считает, что лишать себя каких-либо удовольствий не стоит.
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