Первый канал с эфира снял сериал «Гадалка» с Пореченковым

Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым.

На сайте Первого канала появилась информация о том, что из сетки вещания убирается сериал «Гадалка», успевший так полюбиться зрителю. Значит, зрители больше не смогут увидеть продолжение ленты, где в главной роли сыграл Михаил Пореченков.

Напомним: всего Первый показал 7 эпизодов из 16.

Вместо «Гадалки» эфирное время занял повторный показ сериала «Мосгаз. Формула мести». Это также неплохое кино, нашедшее своего зрителя и дававшее неплохие рейтинги во время своей премьеры. Стартует повтор «Мосгаза» с 5 октября.

Комментариев от Первого канала относительно сериала «Гадалка» не последовало никаких. Вместе с этим оказалось, что в этом году должен появиться 7-й сезон «Мосгаза» под названием «Катран».

Сюжет «Гадалки» закручен вокруг майора Алексея Потапова в исполнении Михаила Пореченкова и девушки из маленького провинциального городка Люси Некрасовой, которые расследуют сложные преступления.