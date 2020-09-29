Мама Бузовой призналась, что Манукян ей не нравится

Мама Ольги Бузовой, Ирина Александровна Бузова, пообщалась с журналистами. С ее слов можно понять, что женщина не очень довольна избранником дочери, блогером Давидом Манукяном. Кроме того, ей никогда не нравились ухажеры Ольги.

«У меня в принципе, как у всех мам: мой ребенок самый лучший, а остальные хуже», - заявила Ирина Александровна.

Вместе с тем Ирина Александровна отметила, что не станет чинить препоны любовным отношениям дочери, несмотря на свою антипатию к ее кавалерам. Говоря о Манукяне, женщина сказала, что знает о нем немногое, так как видит парня только по праздникам. Однако, как подчеркнула она, блогер не так плох: он симпатичен и хорошо танцует. Ирина Александровна считает, что эти качества - главные достоинства мужчины

Заметим, что ни Ольга, ни Давид стараются не комментировать все, что происходит в их отношениях.

Кстати, на шоу «Битва экстрасенсов» ясновидцы заявили, что Дава не нравится Ирине Александровне. Но Ольга никак не отреагировала на утверждения магов. Надо сказать, что в последнее время в отношениях Ольги и Давы наметился разлад. В соцсетях они оба удалили совместные фото. Помимо этого, они громко ругались в машине и ходили на светские тусовки в одиночку. А на днях возлюбленный поп-дивы заявил, что хочет пожить своей жизнью, в которой нет Ольги.

Слухи о том, что Дава и Ольга расстаются, ходят уже не первый месяц. В начале сентября Бузова опубликовала видео с романтического вечера с Манукяном, чем доказала, что они все еще вместе. Слухи об их романе стали появляться с декабря прошлого года, когда Бузова записала с Манукяном клип на трек «Мандаринка». Но потом выяснилось, что певица уже несколько месяцев живет со своим новым бойфрендом.

Все стало ясно после того, как влюбленные сделали одинаковые татуировки. Ольга и Дава набили знак бесконечности на запястьях.