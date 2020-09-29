Наталья Рудова показала точеную фигуру в сексуальном бикини

Сегодня, 15:37

Александр Зуев

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Наталья Рудова показала точеную фигуру в сексуальном бикини

Наталья Рудова, которая считается самой красивой российской актрисой, опубликовала в Instagram свежий снимок.

На нем звезда сериала «Универ. Новая общага» запечатлена в бассейне в розовом бикини. Поза, которую приняла актриса, подчеркивает ее точеную фигуру.   

«Красавица», «Неоспоримо лучшая! Безумно красивая и привлекательная!» «Хорошо стоит», — прокомментировали фото подписчики знаменитой блондинки.

Отметим, что у Натальи действительно гибкая талия и нежная кожа. 37-летняя актриса часто радует поклонников довольно откровенными снимками, на которых она предстает в весьма фривольных позах.

Красивая и складная фигура, которой восхищаются многие девушки, у Натальи от природы, хотя актриса оттачивает свои формы в спортзале. Наталья  в еде  неприхотлива. Она любит картофельное пюре, а на завтрак пьет кофе. Девушка предпочитает острую пищу, в частности,  узбекские лепешки. Наталья не очень ограничивает себя в еде, но главное ее правило -  не есть после шести вечера.

Наталья стала популярной после выхода сериала «Татьянин день». 

О личной жизни Рудова старается не распространяться. Скорее всего, постоянного бойфренда у актрисы нет, хотя она со своей яркой внешностью едва ли останется одинокой.

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