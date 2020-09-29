Похоронивший дочь Конкин вызвал негодование у зрителей «Пусть говорят»

Актер Владимир Конкин подозревает, что в смерти его дочери Софии виновен ее сожитель Михаил Серов.

Кстати, Серов лично явился в студию ток-шоу «Пусть говорят», чтобы оправдаться, но посетители ему не поверили. Самого Конкина в программе не было, но о его мнении напомнили фрагментами из предыдущих выпусков.

Телезрители с негодованием отреагировали на подозрения в отношении возлюбленного Софии. Они заметили, что актер негативно относится к избраннику дочери. В частности, Конкин подчеркнул, что бойфренд Софии не вхож в актерский круг.

В комментариях телезрители удивляются выдержке Серова и призывают искать настоящую причину трагедии. Они высказали мнение, что Серов - вполне порядочный человек.

Большинство пользователей Сети также отметили, что Конкин является «нарциссом» и «создал культ себя» в кругу общения. Они также призвали Конкина принять неприятную правду о своей дочери и том, что она, возможно, утонула в бассейне из-за того, что просто была пьяна. Некоторые заметили, что актер очень мало уделял внимания дочери, пока она была жива. Нападки Конкина на Серова они назвали весьма странными.

Напомним: 32-летняя София Конкина скоропостижно скончалась в конце сентября. Ее доставили из фитнес-клуба в больницу в бессознательном состоянии. Девушку вытащили из бассейна, в котором она при загадочных обстоятельствах утонула.