Похоронивший дочь Конкин вызвал негодование у зрителей «Пусть говорят»

Вчера, 18:01

Александр Зуев

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Похоронивший дочь Конкин вызвал негодование у зрителей «Пусть говорят»

Актер Владимир Конкин подозревает, что в смерти его дочери Софии виновен ее сожитель Михаил Серов. 

Кстати, Серов лично явился в студию ток-шоу «Пусть говорят», чтобы оправдаться, но посетители ему не поверили. Самого Конкина в программе  не было, но о его мнении напомнили  фрагментами из предыдущих выпусков.

Телезрители с негодованием отреагировали на подозрения в отношении возлюбленного Софии. Они заметили, что актер негативно относится  к избраннику дочери.  В частности,  Конкин подчеркнул,  что  бойфренд  Софии  не  вхож в актерский  круг. 

В комментариях телезрители удивляются выдержке Серова и призывают искать настоящую  причину трагедии. Они высказали мнение,  что  Серов - вполне порядочный человек.

Большинство пользователей Сети также отметили, что Конкин является «нарциссом» и «создал культ себя» в кругу общения. Они также  призвали  Конкина принять неприятную правду о своей дочери и том, что она, возможно, утонула в бассейне из-за того, что просто была пьяна.  Некоторые  заметили, что  актер очень мало уделял внимания дочери, пока она была жива. Нападки Конкина на Серова они назвали весьма странными.

Напомним: 32-летняя  София Конкина скоропостижно скончалась в конце сентября. Ее доставили из фитнес-клуба в больницу в бессознательном состоянии. Девушку вытащили из бассейна, в котором она при загадочных  обстоятельствах утонула.

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