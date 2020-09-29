София Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира

София Вергара, звезда сериала «Американская семейка», возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира, заработавших в 2020 году больше других.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис, возглавила который 48-летняя София Вергара колумбийско-американского происхождения. Как отмечает издание, актриса за неполный этот год смогла заработать 43 млн долларов. Кроме того, приличный и стабильных доход Вергаре приносит и собственная линия одежды - джинсы для Walmart, а также контракт с мебельной фирмой Rooms To Go.

На второе место, по версии Forbes, взобралась благодаря своему трудолюбию и популярности, актриса, продюсер и режиссер Анджелина Джоли с доходом в 35,5 млн долларов. Отмечается, что большие гонорары принесла ей лента «Вечные» с бюджетом порядка 200 млн долларов.

Почетное третье место досталось Галь Гадот с доходом за этот год в 31,5 млн долларов. Благодаря кино «Чудо-женщина: 1984» актриса стала успешна, а «Красное уведомление» обогатило ее на 20 миллионов.

Вообще же, актрисы и актеры, занятые в сериалах, в этом году из-за событий, связанных с коронавирусным карантином, смогли догнать и даже перегнать по уровню гонораров звезд кинобизнеса. Хотя свое дело коронавирус все же сделал: по сравнению с прошлым годом заработки актрис за этот год уменьшились примерно на 20%.

В рейтинге-2020 также оказались Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Отмечается, что для составления данного рейтинга Forbes использовал информацию Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с отраслевыми инсайдерами.