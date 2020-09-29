Анна Калашникова рассказала о чувствах Гарика Харламова после развода

Сегодня, 16:40

Александр Зуев

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Анна Калашникова рассказала о чувствах Гарика Харламова после развода

Актриса Анна Калашникова рассказала о признании Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус. 

Недавно актриса виделась с резидентом шоу Comedy Club, и Гарик рассказал, что теперь в его выступлениях стало очень много шуток «ниже пояса», поскольку ему не хватает заботы и любви.

Гарик Харламов пообещал, что они с Кристиной Асмус останутся друзьями. Об этом шоумен рассказал в недавнем интервью, хотя раньше он не хотел пространно говорить о разводе. Несмотря на расставание, о своей бывшей жене резидент Comedy Club продолжает отзываться с теплотой. Недавно стало известно, что Харламов собирается решить все вопросы с женой через суд. Также выяснилось, что Харламов и Асмус только начинают решать  вопрос о том, чтобы разъехаться. Иными словами, они находятся в бракоразводном процессе и некоторые  формальности еще не выполнены. Возможно, что семейное гнездо покинет именно Кристина. Бывшие супруги еще не решили вопрос о том, кому достанется роскошное жилье, которое они продолжают делить. 

Харламов заявил, что из-за расставания не испытывает чувства пустоты. Он также заметил, что их с Кристиной опыт совместный жизни указывает на то, что это было не напрасно. Наряду с этим Гарик пожелал Кристине счастья.

Шоумен и актриса  поддерживают отношения, прежде всего, ради общей дочери, пишет Радио Комсомольская правда.

Напомним, что Гарик и Кристина сделали заявление о расставании несколько месяцев назад. По сути, они расстались раньше, но бракоразводный процесс еще не завершен. По словам Асмус, решение о разводе было обоюдным и взвешенным. 

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