Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе

Сегодня, 13:24

Ольга Громова

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Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе
Певица Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина вместе с мужем отправилась в качестве добровольцев в Нагорный Карабах воевать на стороне Армении.

Известная российская исполнительница Юлия Чичерина, находясь в НКР, попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Сообщение об этом обнародовал российский военный корреспондент Семен Пегов.

Он отметил, что располагает информацией о том, что Юлия вместе с мужем сейчас находятся в укрытии за 40 километров от столицы Нагорного Карабаха.

На связь вышел и Сухраб Раджабов, муж знаменитости. Он пояснил изданию «Подъем», что, к счастью, все обошлось благополучно, никто не ранен.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они (беспилотники, - Ред.) вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами», - сообщил он.

Ранее представитель певицы заявил российским информационным агентствам, что певица вместе с мужем поехала в Карабах и перестала выходить на связь.

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