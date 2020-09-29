Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина вместе с мужем отправилась в качестве добровольцев в Нагорный Карабах воевать на стороне Армении.
Известная российская исполнительница Юлия Чичерина, находясь в НКР, попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Сообщение об этом обнародовал российский военный корреспондент Семен Пегов.
Он отметил, что располагает информацией о том, что Юлия вместе с мужем сейчас находятся в укрытии за 40 километров от столицы Нагорного Карабаха.
На связь вышел и Сухраб Раджабов, муж знаменитости. Он пояснил изданию «Подъем», что, к счастью, все обошлось благополучно, никто не ранен.
Ранее представитель певицы заявил российским информационным агентствам, что певица вместе с мужем поехала в Карабах и перестала выходить на связь.
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