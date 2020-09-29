Бойфренд погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах

Сегодня, 10:28

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Бойфренд погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах

Подробности о неблагополучном финансовом состоянии погибшей дочери Владимира Конкина рассказал ее жених. Михаил Серов в прямом эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале поведал о многочисленных долгах погибшей, информирует «StarHit.ru».

Бойфренд погибшей Софии Конкиной, которая захлебнулась прямо в бассейне фитнес-центра рассказал, что девушка переживала трудности финансового плана.

«У нее была серьезная задолженность по какому-то кредиту еще с 2013 года. Она вроде именно тогда уходила от бывшего мужа, и обратилась в банк чтобы взять взаймы денег на новую жизнь. Она обеспечивала дочь, бывший муж не платил ей никаких алиментов, вот долг и стал накапливаться. Сумма была примерно в 500 тысяч — этого было достаточно, чтобы Софию стали преследовать коллекторы, звонить ей среди ночи и угрожать ей»,- поделился Михаил.

Он сообщил, что старался помочь девушке урегулировать расходы, чтобы иметь возможность погасить хотя бы часть долга.

«Мы с ней не так долго дружим, всего 3 месяца, но я уже хорошо ей помог в распределении финансов», - рассказал Серов.

Также он рассказал и о серьезных проблемах с алкоголем у погибшей дочери Владимира Конкина. По его словам, вследствие финансовых проблем София пристрастилась к алкоголю, из-за чего часто плавала пьяной в бассейне.

«Я точно знаю, что когда она пила — то теряла контроль над собой. Она могла пьяной пойти по торговым центрам, погулять в ресторане или поплавать в бассейне. Возможно, причиной трагедии стали и проблемы с алкоголем у Софии», - рассказал Михаил Серов в прямом эфире шоу «Пусть говорят».
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