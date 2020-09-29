38-летняя Вера Брежнева опубликовала откровенный снимок без бюстгальтера

Экс-участница самой сексапильной группы страны «Виа-гра» Вера Брежнева регулярно поддерживает амплуа сексуальной и эротичной певицы. Звезда решила оригинально поздравить своих поклонников с Днем музыки, и выложила на своей инстаграм-странице фото без нижнего белья.

38-летняя супруга Константина Меладзе провела домашнюю фотосессию в откровенном образе. Вера опубликовала снимок в льняной блузе, приоткрыв животик и эротично приспустив линию плеч. Отсутствие бюстгальтера лишь подчеркнуло упругие формы певицы и доказало, что Вера Брежнева не зря носит титул секс-символа. Дерзкий образ Вера Брежнева дополнила белыми брюками и золотыми украшениями, и сделала легкий нюдовый мейк.

Эротичная публикация от Брежневой появилась в соцсети по поводу Международного дня музыки, который отмечают 1 октября. В комментариях под публикацией Вера эмоционально поделилась воспоминаниями о своем непростом детстве, когда она вместе с родителями и тремя сестрами жили вшестером в тесной квартире.

«Несмотря на скромный доход родителей, у нас дома был серый магнитофон "Иж305С" и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Мое страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы — тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно», — рассказала Вера.

Такой откровенный рассказ от любимицы очень тронул ее фанатов, которые принялись в комментариях описывать свои музыкальные воспоминания детства.