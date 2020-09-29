38-летняя Вера Брежнева опубликовала откровенный снимок без бюстгальтера

Экс-участница самой сексапильной группы страны «Виа-гра» Вера Брежнева регулярно поддерживает амплуа сексуальной и эротичной певицы. Звезда решила оригинально поздравить своих поклонников с Днем музыки, и выложила на своей инстаграм-странице фото без нижнего белья.
38-летняя супруга Константина Меладзе провела домашнюю фотосессию в откровенном образе. Вера опубликовала снимок в льняной блузе, приоткрыв животик и эротично приспустив линию плеч. Отсутствие бюстгальтера лишь подчеркнуло упругие формы певицы и доказало, что Вера Брежнева не зря носит титул секс-символа. Дерзкий образ Вера Брежнева дополнила белыми брюками и золотыми украшениями, и сделала легкий нюдовый мейк.
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Сегодня Международныи? День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит ?? И поделится своеи? историеи? о музыке. Когда мне было 9 лет, мы вшестером : родители и четыре милашки-сестричкиO?, жили в тре?хкомнатнои? квартире. У нас дома был серыи? магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые мы заслушивали до дыр. Мы настолько балдели от песен, что ставили их на паузу, чтобы записать слова, а потом спеть самим. Мое? страстное увлечение музыкои? началось именно тогда, с хитов Erasure , Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровои? и Юрия Лозы - тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно. Как-то раз родители, возвращаясь поздно вечером от друзеи? домои?, встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12-ти и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детеи?. Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашеи? увеличившеи?ся семьеи?, а я каждыи? день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала! Но однажды, вернувшись домои?, поняли, что его нет.. Он уше?л и прихватил с собои? наше единственное музыкальное сокровище - тот самыи? магнитофон. А мы расстроились вдвои?не... ??лишившись приобрете?нного брата и музыки... Прошло много лет.. И теперь я окружена музыкои? , музыкальными братьями, но это уже совсем другая история.. Пусть музыка звучит в ваших сердцах ¦? #sestra
Эротичная публикация от Брежневой появилась в соцсети по поводу Международного дня музыки, который отмечают 1 октября. В комментариях под публикацией Вера эмоционально поделилась воспоминаниями о своем непростом детстве, когда она вместе с родителями и тремя сестрами жили вшестером в тесной квартире.
Такой откровенный рассказ от любимицы очень тронул ее фанатов, которые принялись в комментариях описывать свои музыкальные воспоминания детства.
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