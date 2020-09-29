Борис Корчевников подтвердил проблемы со слухом

Борис Корчевников, ведущий популярных шоу, рассказал, что теряет слух.

Это произошло практически неожиданно, во время интервью с Игорем Крутым. Известный композитор во время диалога признался Борису, что довольно часто в его речи проскальзывает нецензурная лексика. На это ведущий его успокоил:

«Я плохо слышу».

Почти пять лет назад Корчевникову прооперировали доброкачественную опухоль, которая поразила мозг и часть слухового нерва. К сожалению, операция была неудачной: после нее у пациента появились проблемы со слухом. До сих пор популярный ведущий не комментировал публикации СМИ на эту тему.

Не так давно Борис Корчевников так же, в эфире собственного шоу, вспомнил, какие эмоции он испытал во время оглашения диагноза. По его словам, он всегда считал себя сильным, но известие об онкологии заставило его думать иначе. Фанаты Бориса до сих пор стараются поддержать своего любимого ведущего, желая ему выздоровления и сил.