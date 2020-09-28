Отменившая свадьбу Азиза показала идеальную фигуру в купальнике

Сегодня, 10:37

Александр Зуев

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Отменившая свадьбу Азиза показала идеальную фигуру в купальнике

Популярная в 90-х годах певица Азиза, можно сказать, сбежала из-под венца. Несостоявшаяся невеста узнала, что ее жених - похотливый мужчина, который крутит романы напропалую за ее спиной. Поклонники Азизы уже несколько недель обсуждают новость о том, что бизнесмен Давид Григорян накануне свадьбы с Азизой чуть было не оказался в постели с участницей реалити-шоу «Дом-2» Яной Шафеевой. Из-за этой истории Азиза передумала сочетаться браком с мужчиной, который поглядывает на других дам накануне свадьбы. А Григорян тем временем пытается делать хорошую мину, рассказывая, что он просто отложил торжество. Наверное, мужчина ожидает, что возлюбленная снизойдет к нему и простит его.

Но едва ли Азиза пойдет на это, так как она не скучает в одиночестве. 56-летняя певица улетела в Крым и вскоре опубликовала в Инстаграме фото, на котором она запечатлена в купальнике.

«Море позитива всем! Несмотря ни на что», — написала Азиза.

Поклонники звезды 90-х были приятно удивлены ее идеальной фигурой. Фанаты одарили певицу в комментариях множеством комплиментов. Некоторые отметили, что расставание с бойфрендом только пошло ей на пользу.

Ранее в интервью Азиза сообщила, что рядом с Григоряном она чувствовала себя на пороховой бочке, хотя мечтала о спокойной и размеренной жизни.

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