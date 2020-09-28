Раскрыта судьба 11-летней внучки Конкина после смерти ее матери

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Раскрыта судьба 11-летней внучки Конкина после смерти ее матери
Владимир Конкин

О том, что ждет 11-летнюю Алису Конкину после трагической смерти ее матери Софии рассказал ее дедушка. Знаменитый артист Владимир Конкин отказался забирать внучку под свою опеку. И заявил, что ее удочерят, сообщает «StarHit.ru».

О судьбе своей родной внучки, которая трагически осталась сиротой в раннем возрасте, артист рассказал в прямом эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Мы сейчас переживаем ужасную семейную трагедию, это непростой этап нашей жизни. Алисе особенно тяжело, ведь она утратила мать в таком юном возрасте, и еще не умеет правильно справляться со своим горем. К сожалению, я не могу удочерить внучку, ведь мне почти 70 лет, да и здоровье у меня далеко не идеальное. Мы решили, что мой сын Святослав удочерит Алиску. Он посоветовался с женой, с которой уже 30 лет в браке, и они согласились приютить малышку», - рассказал Владимир Конкин.

Он подчеркнул, что всеми силами старается поддержать свою внучку и уверен, что удочерение ее собственным дядей не принесет психологической травмы ребенку — ведь Алиса в прекрасных отношениях со Святославом, и знает его с детства.

О том, где сейчас находится настоящий отец внучки, артист ничего не знает.

«Моя София была в очень напряженных отношениях с отцом Алисы. Он злоупотреблял алкоголем, и из-за этого они и расстались в свое время. Этот человек ни разу не вышел на связь, не поинтересовался своей дочкой. Мы от него ничего не ждем, а я лично так вообще и знать его не хочу», - заявил Владимир Конкин.

Напоминаем, что 32-летняя София Конкина погибла этой осенью при странных обстоятельствах — захлебнулась и утонула в бассейне одного из фитнес-центров. Точная причина смерти девушки на данный момент пока не установлена.

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