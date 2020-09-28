Раскрыта судьба 11-летней внучки Конкина после смерти ее матери

О том, что ждет 11-летнюю Алису Конкину после трагической смерти ее матери Софии рассказал ее дедушка. Знаменитый артист Владимир Конкин отказался забирать внучку под свою опеку. И заявил, что ее удочерят, сообщает «StarHit.ru».
О судьбе своей родной внучки, которая трагически осталась сиротой в раннем возрасте, артист рассказал в прямом эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Он подчеркнул, что всеми силами старается поддержать свою внучку и уверен, что удочерение ее собственным дядей не принесет психологической травмы ребенку — ведь Алиса в прекрасных отношениях со Святославом, и знает его с детства.
О том, где сейчас находится настоящий отец внучки, артист ничего не знает.
Напоминаем, что 32-летняя София Конкина погибла этой осенью при странных обстоятельствах — захлебнулась и утонула в бассейне одного из фитнес-центров. Точная причина смерти девушки на данный момент пока не установлена.
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