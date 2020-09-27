Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звездах

53-летняя российская киноактриса продемонстрировала высокие нравственные чувства, оскорбившись «развратом некоторых популярных телешоу». Мария Шукшина объявила, что будет обращаться к главе государства для внедрения им определённой цензуры на телевиденье, сообщает «Собеседник».

Заслуженная артистка РФ во всеуслышание заявила, что считает такие популярные ток-шоу, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звёзды сошлись», источником разврата и непотребства.

«В этих телепередачах просто кишит безнравственность. Когда я думаю о том, что такую низость смотрят наши дети и молодёжь, у меня в душе просто все переворачивается», - заявила Мария Шукшина.

Артистка убеждена, что именно эти телепередачи «губят душу и все то светлое, что есть в человеке».

«Сейчас массмедиа стали полностью антинародными, антигуманными, антигосударственными! Это медленное убийство души человека, его внутреннего света, данного при рождении! И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат», - возмутилась Мария.

Она заявила, что будет подавать жалобы Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы «глава духовный и светский могли искоренить это зло, сочащееся в общество с экранов телевизоров».

«Наше общество сейчас активно борется с вирусом короны, но с вирусом тотального разврата, хамства, невежества и пошлости все почему-то предпочитают смиряться». – сообщила Шукшина.

Артистка подчеркнула, что будет продолжать «стучаться» к главе РФ, пока не будут предприняты хоть какие-то меры.