Мария Шукшина обратилась к Владимиру Путину с жалобой на ток-шоу о звездах

53-летняя российская киноактриса продемонстрировала высокие нравственные чувства, оскорбившись «развратом некоторых популярных телешоу». Мария Шукшина объявила, что будет обращаться к главе государства для внедрения им определённой цензуры на телевиденье, сообщает «Собеседник».
Заслуженная артистка РФ во всеуслышание заявила, что считает такие популярные ток-шоу, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звёзды сошлись», источником разврата и непотребства.
Артистка убеждена, что именно эти телепередачи «губят душу и все то светлое, что есть в человеке».
Она заявила, что будет подавать жалобы Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы «глава духовный и светский могли искоренить это зло, сочащееся в общество с экранов телевизоров».
Артистка подчеркнула, что будет продолжать «стучаться» к главе РФ, пока не будут предприняты хоть какие-то меры.
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