Пугачеву и Ротару состарили с помощью нейросети

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Пугачеву и Ротару состарили с помощью нейросети

Специалист в области пластической хирургии Амжад Аль-Юсеф посетил программу «Как стать красивой» на канале НТВ, где рассказал об операциях, к которым прибегали примадонны отечественной эстрады Алла Пугачева и София Ротару. Об этом сообщает «НТВ».

По словам хирурга, у Пугачевой отчетливо видна подтяжка шеи, лица, лба и блефаропластика век. У Софии Ротару доктор также увидел аналогичную пластику век, подтяжку бровей, лица и шеи.

«Каждая из этих операций была крайне удачной, что привело к очень красивым результатам в обоих случаях», - оценил хирургическую работу Аль-Юсеф. 

Врач добавил, что это пример эталонной работы пластического хирурга.

Напомним, что недавно Алла Борисовна Пугачева сама призналась в том, что делала подтяжки лица. Также звезда сообщила, что по состоянию здоровья к общему наркозу она не прибегала.

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