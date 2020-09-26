Пугачеву и Ротару состарили с помощью нейросети

Специалист в области пластической хирургии Амжад Аль-Юсеф посетил программу «Как стать красивой» на канале НТВ, где рассказал об операциях, к которым прибегали примадонны отечественной эстрады Алла Пугачева и София Ротару. Об этом сообщает «НТВ».

По словам хирурга, у Пугачевой отчетливо видна подтяжка шеи, лица, лба и блефаропластика век. У Софии Ротару доктор также увидел аналогичную пластику век, подтяжку бровей, лица и шеи.

«Каждая из этих операций была крайне удачной, что привело к очень красивым результатам в обоих случаях», - оценил хирургическую работу Аль-Юсеф.

Врач добавил, что это пример эталонной работы пластического хирурга.

Напомним, что недавно Алла Борисовна Пугачева сама призналась в том, что делала подтяжки лица. Также звезда сообщила, что по состоянию здоровья к общему наркозу она не прибегала.