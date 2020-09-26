Победивший рак актер Андрей Гайдулян страдает новым недугом

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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Победивший рак актер Андрей Гайдулян страдает новым недугом

Актер театра и кино Андрей Гайдулян несколько лет назад победил онкологическое заболевание. Он лечился и восстанавливался очень долго  и мучительно, но в итоге ему удалось с достоинством преодолеть все испытания и трудности.

Сейчас звезда телесериала «Универ» ведет активный образ жизни, работает и много путешествует. Но недавно актера постигла еще одна неприятность - у него снова возникли проблемы со здоровьем. У Андрея подозревают коронавирус, поэтому он самоизолировался и находится у себя дома. 

Актриса Валентина Рубцова, с которой Гайдулян играет на съемочной площадке «СашиТани», подтвердила эту информацию. Рубцова также сказала, что с актером ничего ужасного не происходит и его самочувствие постепенно улучшается, пишет bimru.ru. Единственное, что расстраивает, так это то, что из-за болезни Андрея съемки сериала «СашаТаня» пришлось приостановить.

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