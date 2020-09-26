Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.

Оказывается, популярный певец Алексей Воробьев почти семь лет назад попал в Лос-Анджелесе в автокатастрофу. Она имела для артиста весьма печальные последствия в виде инсульта. Своими воспоминаниями певец поделился в эфире шоу «Ты супер».

По его словам, когда после ДТП он пришел в себя, увидел вокруг больничные стены. Половина тела у него была парализована, а четверть мозга повреждена. Он мало что помнил.

«Тогда я потерял всё, что у меня было в жизни. Всё, что умел, всё, что мог», - делится пережитой болью исполнитель.

После пережитого для Воробьева слова «страх» не существовало, хотя в тот момент с ним были самые страшные мысли. Ему казалось, что самостоятельно он уже ходить не будет, так же, как и петь. Но у артиста все получилось, во многом благодаря силе воли и большому желанию.

«С того момента я научился делать все заново, если этого требуют обстоятельства», - отмечает артист.