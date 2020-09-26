Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.
Оказывается, популярный певец Алексей Воробьев почти семь лет назад попал в Лос-Анджелесе в автокатастрофу. Она имела для артиста весьма печальные последствия в виде инсульта. Своими воспоминаниями певец поделился в эфире шоу «Ты супер».
По его словам, когда после ДТП он пришел в себя, увидел вокруг больничные стены. Половина тела у него была парализована, а четверть мозга повреждена. Он мало что помнил.
После пережитого для Воробьева слова «страх» не существовало, хотя в тот момент с ним были самые страшные мысли. Ему казалось, что самостоятельно он уже ходить не будет, так же, как и петь. Но у артиста все получилось, во многом благодаря силе воли и большому желанию.
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