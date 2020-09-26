Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт

Сегодня, 11:49

0

Image 16+
Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт
Певец Алексей Воробьев

Попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.

Оказывается, популярный певец Алексей Воробьев почти семь лет назад попал в Лос-Анджелесе в автокатастрофу. Она имела для артиста весьма печальные последствия в виде инсульта. Своими воспоминаниями певец поделился в эфире шоу «Ты супер».

По его словам, когда после ДТП он пришел в себя, увидел вокруг больничные стены. Половина тела у него была парализована, а четверть мозга повреждена. Он мало что помнил.

«Тогда я потерял всё, что у меня было в жизни. Всё, что умел, всё, что мог», - делится пережитой болью исполнитель.

После пережитого для Воробьева слова «страх» не существовало, хотя в тот момент с ним были самые страшные мысли. Ему казалось, что самостоятельно он уже ходить не будет, так же, как и петь. Но у артиста все получилось, во многом благодаря силе воли и большому желанию.

«С того момента я научился делать все заново, если этого требуют обстоятельства», - отмечает артист.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На шоу «Битва экстрасенсов» раскрыли тайны Бузовой

26-09-2020, 18:08

Пелагея запрещает хоккеисту Телегину видеться с трехлетней дочерью

26-09-2020, 13:13

Пластический хирург Вдовин назвал главную ошибку Алентовой

26-09-2020, 10:33

Наташа Королева после измены Тарзана записала пошлый клип

25-09-2020, 16:56

Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

25-09-2020, 16:55

Марат Башаров попросил прощения у женщин за свое поведение

25-09-2020, 12:59

Банкет в честь юбилея Александра Овечкина оценили в 5 миллионов рублей

25-09-2020, 11:26

Андрею Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции

25-09-2020, 10:00

Рудковская объяснила обращение сына к Путину

25-09-2020, 08:13

Настя Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

24-09-2020, 18:45

35-летняя Айза Долматова удивила поклонников отсутствием груди

24-09-2020, 17:27

Розовое платье подчеркнуло болезненную худобу Кристины Орбакайте

24-09-2020, 16:40

Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом особняке

24-09-2020, 15:36

Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали поклонники

24-09-2020, 12:41

Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

24-09-2020, 12:14

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым может предстать перед судом

24-09-2020, 08:55

Королева заела стресс десертом и нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана

23-09-2020, 23:38

Настя Каменских показала голую грудь на отдыхе

23-09-2020, 22:30

Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров избил ее

23-09-2020, 17:20

Алла Пугачева подарила внуку особняк в Малых Бережках

23-09-2020, 14:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров