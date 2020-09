Модель Анастасия Костенко купила свою первую квартиру

View this post on Instagram

Самая лучшая инвестиция в будущее- это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится??. ? Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь. Выбор есть всегда! #инград @ingrad_moscow