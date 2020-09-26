Модель Анастасия Костенко купила свою первую квартиру

Сегодня, 10:19

Ольга Громова

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Модель Анастасия Костенко купила свою первую квартиру
Модель Анастасия Костенко

Модель Анастасия Костенко приобрела в Москве свою первую квартиру. Журналисты прикинули, что на недвижимость жена Дмитрия Тарасова потратила не менее 11 миллионов рублей.

Костенко в своем Instagram опубликовала фото из офиса столичного застройщика, не преминув отметить, что гордится покупкой, ибо это ее первая квартира.

«Самая лучшая инвестиция в будущее — это покупка собственного жилья. Любой со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то не надо, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь», — подписала снимок жена футболиста.

СМИ узнали, что Анастасия выбрала жилье в комплексе Кутузов Grad II. Стоимость квартир там стартует от 11 миллионов рублей.

Некоторые поспешили поздравить знаменитость. Но многие устроили Костенко настоящую травлю. Вероятно, они являются поклонниками Ольги Бузовой, второй жены футболиста. Именно Анастасии приписывают роль разлучницы, которая разбила семью телеведущей и спортсмена.

«Блин, как здорово! А главное только пошла работать, из декрета в декрет, и все сама. Ну бывает же такое», «Получается, семья на фото у вас "крепкая", "счастливая", мимимишно все... А как квартиру — так мое», — укоряют модель фолловеры.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. В браке у них родились двое детей. До Костенко Тарасов был женат на Ольге Бузовой. Пара развелась 30 декабря 2016 года. За несколько месяцев до развода российская пресса рассказывала о романе Костенко и Тарасова.

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