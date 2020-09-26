Кудрявцева рассказала об унижениях Шепелева над Фриске

49-летняя актриса и танцовщица Лера Кудрявцева повергла в шок поклонников, заявив, что ненавидит Дмитрия Шепелева. По словам звезды, Шепелев низко пал в ее глазах после выяснения о его издевательствах над Жанной Фриске, сообщает «StarHit.ru».
Пара Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева всегда была образцовой в шоу-бизнесе. Так, по крайней мере, казалось друзьям и поклонникам звездной четы. Однако самые близкие друзья Жанны Фриске утверждают, что Дмитрий не всегда был таким образцовым, каким хотел показаться. Среди таких очутилась и Лера Кудрявцева, которая сделала резонансное признание Ксении Собчак прямо во время эфира шоу «Осторожно, Собчак!». Кудрявцева заявила, что знает о 37-летнем телеведущем такие ужасные подробности, что после их раскрытия никто не захочет больше общаться с Дмитрием.
Об издевательствах Шепелева раннее говорила и сестра Жанны Фриске. Она не раз заявляла, что Дмитрий унижал Жанну, когда они были тет-а-тет, позволял себе оскорблять и издеваться над ней.
Дмитрий на эти заявления близких покойной супруги дает свои версии — что все это ложь, что с отцом покойной он виделся один раз в жизни и никогда не оскорблял Жанну. На чьей стороне правда — неизвестно, однако фактом остается то, что Дмитрий Шепелев по сей день не дает видеться сыну Жанны Фриске с родней умершей супруги.
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