Кудрявцева рассказала об унижениях Шепелева над Фриске

Вчера, 23:49

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Кудрявцева рассказала об унижениях Шепелева над Фриске

49-летняя актриса и танцовщица Лера Кудрявцева повергла в шок поклонников, заявив, что ненавидит Дмитрия Шепелева. По словам звезды, Шепелев низко пал в ее глазах после выяснения о его издевательствах над Жанной Фриске, сообщает «StarHit.ru».

Пара Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева всегда была образцовой в шоу-бизнесе. Так, по крайней мере, казалось друзьям и поклонникам звездной четы. Однако самые близкие друзья Жанны Фриске утверждают, что Дмитрий не всегда был таким образцовым, каким хотел показаться. Среди таких очутилась и Лера Кудрявцева, которая сделала резонансное признание Ксении Собчак прямо во время эфира шоу «Осторожно, Собчак!». Кудрявцева заявила, что знает о 37-летнем телеведущем такие ужасные подробности, что после их раскрытия никто не захочет больше общаться с Дмитрием. 

«Это долгая и темная история. Лишь я и еще некоторые знают мерзкие факты о Шепелеве, как он издевался над Жанной… ненавижу его после этого», - призналась Лера Ксении Собчак.

Об издевательствах Шепелева раннее говорила и сестра Жанны Фриске. Она не раз заявляла, что Дмитрий унижал Жанну, когда они были тет-а-тет, позволял себе оскорблять и издеваться над ней. 

«Он ей говорил, ты страшная и никому не нужна кроме меня. Твои поклонники отвернутся от тебя, и ты без меня вообще сдохнешь», - сообщила Наталья, сестра умершей Жанны. 
Отец Жанны Фриске также упоминал об издевательском отношении Шепелева к Жанне. 
«Он сравнивал мою умирающую от рака дочь с бурдюком, наполненным водой и жиром», - вспоминает оскорбленный отец. 

Дмитрий на эти заявления близких покойной супруги дает свои версии — что все это ложь, что с отцом покойной он виделся один раз в жизни и никогда не оскорблял Жанну. На чьей стороне правда — неизвестно, однако фактом остается то, что Дмитрий Шепелев по сей день не дает видеться сыну Жанны Фриске с родней умершей супруги.

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