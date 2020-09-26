Бывший муж Лолиты перенес шесть операций после несчастного случая

В мае стало известно, что Дмитрий Иванов, с которым недавно развелась певица Лолита Милявская, оказался в больнице с многочисленными травмами, в том числе и головы. Его состояние оценено как «удовлетворительное». Мужчине уже сделали шесть операций, но, вероятно, впереди еще несколько подобных процедур. Иванову предстоит долгий путь восстановления. Дмитрий стал гостем программы «Звезды сошлись». Он коснулся темы своего здоровья и рассказал о тяжелой реабилитации.

По его словам, не удалось полностью восстановить лицо, остались гематомы, нос просто отсутствовал, поставили штыри и дышал он через рот. Пациенту сделали титановые вставки в черепе, и теперь ему приходится носить с собой справку, чтобы не привлекать внимание на контроле в аэропорту. На протяжении определенного времени Дмитрий не мог встать. Передних зубов у него сейчас вообще нет.

«Мясо было, просто мясо. 12 переломов», — заметил Иванов.

Он провел под наркозом девять часов. На лечение Иванову понадобилось 800 тысяч рублей.

Собрать крупную сумму тренеру по игре в сквош помогли знакомые. К слову, ранее он намекал на то, что к его травмам причастна Лолита, но потом выяснилось, что Дмитрий угодил в ДТП. Как именно это произошло, Дмитрий не рассказывал, так как не хотел вдаваться в подробности, поскольку еще идет следствие.