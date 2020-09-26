Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус

С той поры, как счастливые супруги - Гарик Харламова и Кристина Асмус - объявили о разводе, прошло некоторое время. Сейчас эта новость не так часто обсуждается, как  это было сразу после того, как пара заявила о предстоящем расставании.

После разрыва супругов появились слухи о многочисленных романах юмориста. На подобные сведения шоумен  реагирует с юмором. Как сказал резидент Comedy Club, Яна Кошкина, роман с которой ему приписывают, появилась вообще неизвестно откуда. По словам Гарика, он с ней просто знаком.

Харламов также упомянул, что развод не помешает ему сохранить с Асмус дружеские отношения ради дочери.

В частности, он заявил, что в их отношениях все осталось на прежнем месте, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте. О вражде между ними не может быть и речи, сказал Гарик, пишет Lisa.ru.

По его словам, они  обговорили все нюансы развода и решили, что разойдутся без эмоций и лишней шумихи.

Известно, что у супругов растет дочь Настя, которая  в этом году пошла в первый класс. Из-за работы Харламову не удается выкроить побольше времени на общение с дочерью. Он также сказал, что  не считает себя строгим отцом.

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