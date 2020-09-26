Бывшая жена рыжего «Иванушки» похвасталась новой грудью в бане

34-летняя экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с новой грудью.

Бывшая жена «рыжего из Иванушек» Марина Зубкова продемонстрировала пикантное фото с оголённым телом в бане.

На снимке девушка, недавно перенесшая третьи роды, эффектно позирует в одном купальнике на отдыхе в бане. Марина продемонстрировала не только подтянутое тело и стройные ноги, но и обновленную грудь, которая появилась у Зубковой вследствие недавнего визита к пластическому хирургу. Соблазнительные формы Марины вызвали резонанс у подписчиков, которые осыпали девушку восторженными комментариями под публикацией. Как отметили фолловеры экс-жены Григорьева-Апполонова, грудь у девушки стала не менее 5 размера, которая в контрасте с плоским животиком делает фигуру Марины особенно аппетитной.

«Просто потрясающие формы. Мне бы такие!», «С такой фигурой надо делать больше оголенных фотографий», «Невероятная красотка», - прокомментировали снимок подписчики Зубковой.

Как известно, бывшая жена Андрея из «Иванушек» поддерживает с ним очень хорошие отношения — они часто появляются вместе на публике, поздравляют друг друга с личными праздниками, и даже публикуют совместные фотографии в соцсетях.

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