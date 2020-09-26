Бывшая жена рыжего «Иванушки» похвасталась новой грудью в бане

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
Бывшая жена рыжего «Иванушки» похвасталась новой грудью в бане

34-летняя экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с новой грудью.

Бывшая жена «рыжего из Иванушек» Марина Зубкова продемонстрировала пикантное фото с оголённым телом в бане.

На снимке девушка, недавно перенесшая третьи роды, эффектно позирует в одном купальнике на отдыхе в бане. Марина продемонстрировала не только подтянутое тело и стройные ноги, но и обновленную грудь, которая появилась у Зубковой вследствие недавнего визита к пластическому хирургу. Соблазнительные формы Марины вызвали резонанс у подписчиков, которые осыпали девушку восторженными комментариями под публикацией. Как отметили фолловеры экс-жены Григорьева-Апполонова, грудь у девушки стала не менее 5 размера, которая в контрасте с плоским животиком делает фигуру Марины особенно аппетитной.

«Просто потрясающие формы. Мне бы такие!», «С такой фигурой надо делать больше оголенных фотографий», «Невероятная красотка», - прокомментировали снимок подписчики Зубковой.

Как известно, бывшая жена Андрея из «Иванушек» поддерживает с ним очень хорошие отношения — они часто появляются вместе на публике, поздравляют друг друга с личными праздниками, и даже публикуют совместные фотографии в соцсетях.

[media=https://www.instagram.com/p/CFpxYsOhbA2/?utm_source=ig_web_copy_link]
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На шоу «Битва экстрасенсов» раскрыли тайны Бузовой

26-09-2020, 18:08

Пелагея запрещает хоккеисту Телегину видеться с трехлетней дочерью

26-09-2020, 13:13

Пластический хирург Вдовин назвал главную ошибку Алентовой

26-09-2020, 10:33

Наташа Королева после измены Тарзана записала пошлый клип

25-09-2020, 16:56

Нюша показала подписчикам обнаженные ягодицы

25-09-2020, 16:55

Марат Башаров попросил прощения у женщин за свое поведение

25-09-2020, 12:59

Банкет в честь юбилея Александра Овечкина оценили в 5 миллионов рублей

25-09-2020, 11:26

Андрею Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции

25-09-2020, 10:00

Рудковская объяснила обращение сына к Путину

25-09-2020, 08:13

Настя Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

24-09-2020, 18:45

35-летняя Айза Долматова удивила поклонников отсутствием груди

24-09-2020, 17:27

Розовое платье подчеркнуло болезненную худобу Кристины Орбакайте

24-09-2020, 16:40

Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом особняке

24-09-2020, 15:36

Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали поклонники

24-09-2020, 12:41

Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

24-09-2020, 12:14

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым может предстать перед судом

24-09-2020, 08:55

Королева заела стресс десертом и нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана

23-09-2020, 23:38

Настя Каменских показала голую грудь на отдыхе

23-09-2020, 22:30

Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров избил ее

23-09-2020, 17:20

Алла Пугачева подарила внуку особняк в Малых Бережках

23-09-2020, 14:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров