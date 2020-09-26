Ходченкова возглавила список лучших актрис десятилетия

Сегодня, 14:26

Ольга Громова

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Ходченкова возглавила список лучших актрис десятилетия

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" обнародовало топ-10 российских актрис десятилетия. Лучшей из лучших стала Светлана Ходченкова. Актриса, занявшая первое место, за прошедшие десять лет сыграла рекордное количество ролей и была удостоена премии "Золотой Орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Довлатов".

Блистательная Александра Бортич на втором месте. За десять лет пять фильмов с ее участием посмотрели свыше 30 миллионов зрителей.

Елена Лядова стала третьей в десятке лучших российских актрис. Зрители обожают ее игру в фильмах "Елена", "Левиафан" и "Географ глобус пропил".

Примечательно, что в топовую пятерку актрис попала певица Вера Брежнева, а также Кристина Асмус. Последняя во многом благодаря «Тексту».

В десятке лучших также оказались Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Авторы указывают, что при составлении рейтинга учитывали много факторов. Так, принимались во внимание такие показатели, как количество фильмов, в которых снималась актриса, число ее главных ролей, роли в зарубежных картинах, участие в рекламных кампаниях, награды и кинопремии, а также количество подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых успешных картин и количество их просмотров.

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