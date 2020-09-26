Актриса Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего дня рождения

Сегодня, 13:33

Александр Зуев

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Актриса Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего дня рождения
Гвинет Пэлтроу

27 сентября Гвинет Пэлтроу отметила свой день рождения необычным образом. 32-летняя актриса снялась на фото обнаженной. На снимке она стоит в собственном саду, приподняв одну ногу и сложив руки так, что они прикрывают грудь. Таким образом, голливудской знаменитости удалось продемонстрировать свою фигуру после похудения.

Пэлтроу избавилась от 45 килограммов. Оказывается, актриса придерживалась сиртфуд-диеты и занималась спортом. Пэлтроу не употребляла продукты, богатые антиоксидантом, относящимся к классу белков-сиртуинов. Сиртуины защищают организм от стресса, останавливают воспалительные процессы, ускоряют обмен веществ и предотвращают преждевременное старение.

Поклонники пришли в восторг от фото актрисы.

«У вас роскошное тело, почему бы и не показать?», «Поздравляем, красотка, сегодня ваш день, можете делать все, что угодно», «Лучший костюм на день рождения», — написали они.

Публикация за сутки набрала более 800 тыс. лайков

49-летний супруг Гвинет — Брэд Флэтчук — поздравил жену в Сети и написал:

«Этой хулиганке 48 лет. Она готовит пиццу, никогда не опаздывает на коктейль, учит хорошо выглядеть и не упускает возможности поставить меня на место».
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