Актриса Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего дня рождения

27 сентября Гвинет Пэлтроу отметила свой день рождения необычным образом. 32-летняя актриса снялась на фото обнаженной. На снимке она стоит в собственном саду, приподняв одну ногу и сложив руки так, что они прикрывают грудь. Таким образом, голливудской знаменитости удалось продемонстрировать свою фигуру после похудения.
Пэлтроу избавилась от 45 килограммов. Оказывается, актриса придерживалась сиртфуд-диеты и занималась спортом. Пэлтроу не употребляла продукты, богатые антиоксидантом, относящимся к классу белков-сиртуинов. Сиртуины защищают организм от стресса, останавливают воспалительные процессы, ускоряют обмен веществ и предотвращают преждевременное старение.
Поклонники пришли в восторг от фото актрисы.
Публикация за сутки набрала более 800 тыс. лайков
49-летний супруг Гвинет — Брэд Флэтчук — поздравил жену в Сети и написал:
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