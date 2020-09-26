Ирина Понаровская поделилась своими секретами неувядающей молодости

Сегодня, 13:26

Александр Зуев

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Ирина Понаровская поделилась своими секретами неувядающей молодости
Певица Ирина Понаровская

Известная певица Ирина Понаровская рассказало том, как женщине не превратиться в «бабу». 67-летняя поп-певица считает, что с женщиной происходят подобные превращения из-за «дурного характера». Такое мнение она высказала в эфире программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым.

В беседе певица также коснулась тем сохранения молодости и душевного спокойствия. По мнению Понаровской, главное для дам — не иметь плохой характер, так как озлобленная женщина становится бабой. Также женщинам не надо иметь длинную память и носить в себе обиды годами. Секрет молодости заключается в короткой памяти и наслаждении настоящим, считает звезда. Она также поделилась историей из своей жизни. Однажды на улице одна девушка признала в ней звезду.

«Она подошла ко мне и сказала — да это же Понаровская! Какая вы красивая и прибранная» - сообщила Ирина.

Она обратила внимание на слово «прибранная». Ей показалось, что оно очень точно отражает ее характер. По мнению Понаровской, каждая женщина должна быть «прибранной» в мыслях, поступках и действиях, во внешнем виде и здоровье независимо от возраста, социального статуса и материального положения. По словам певицы, «прибранность» и самоконтроль делают женщину женщиной, а не старухой.

Как отметила Понаровская, на количество морщин влияет генетика, а вот психологическое здоровье, внутренняя красота и шарм — это результат колоссальной работы над собой, пишет НТВ.

Надо сказать, что в молодости Ирине Понаровской, которая считалась иконой стиля, подражали. Но противники считали артистку эпатажной. Певица и сегодня является образцом элегантности и вкуса.

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