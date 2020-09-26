51-летняя супермодель снялась в белье Victoria’s Secret

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном наряде от известного бренда женского нижнего белья Victoria's Secret. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.

51-летняя модель позировала в шелковом халате алого цвета и подобранном в тон бюстгальтере. Стилисты дополнили ее образ широкополой шляпой в таком же цвете.

Фотографом выступил Касс Берд. Сотрудничества с ним Хелена давно добивалась.

«Имею счастье оказаться перед объективом фотографа. Ее работами я давно восхищалась и вдохновлялась», — подписала супермодель фото и видео.

Фанаты были взбудоражены увиденным. В 51 год известная супермодель смогла сохранить девичью форму. На фото ее признали обворожительной и сногсшибательной.

«В красном ты потрясающая», «Как можно быть такой сногсшибательной в таком возрасте?!», «Боже! Мне нравится такое сотрудничество», — пишут они в комментариях.

Касс Берд - известная фотохудожница. Ее работы неоднократно украшали обложки таких глянцевых журналов, как Vogue Esquire, Vanity Fair и Porter.

Ранее Кристенсен снялась в боди 30-летней давности, напоминает «Лента». Белье принадлежало ретро-коллекции люксового дома Christian Lacroix.