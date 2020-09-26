Сергей Безруков в продолжении сериала «Бригада» сниматься отказался

Сегодня, 09:43

Ольга Громова

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Сергей Безруков в продолжении сериала «Бригада» сниматься отказался

Актер и руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков не будет сниматься в продолжении культового сериала о лихих 90-ых «Бригада». Знаменитый артист считает, что необходимости в его создании нет. Продолжение может испортить впечатление о первой части. К тому же прошло уже много лет с момента его создания.

«Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я всё буду Саша Белый?! Нам не нужно продолжение «Бригады»», — приводит его слова газета «Известия».

Актер напомнил, что когда он воплотился в главаря ОПГ Сашу Белого, ему было 27 лет. Притом он был самым молодым среди исполнителей ролей всех «крестных отцов» в мире. Тогда это тешило его самолюбие. Но прошли годы, все изменилось.

«Есть первое впечатление, не надо его портить», — считает Сергей Безруков.

Роль Саши Белого принесла актеру огромную славу и популярность. Но после нее было немало других, не менее интересных, а то и поболее. Так, Безруков перевоплощался в Иешуа, Витю Сумрака, Есенина, Высоцкого.

Скоро на экраны выйдут новые фильмы. В одном из них, в «Обители», он предстанет в новой чудовищной роли начальника Соловецкого лагеря особого назначения. Также вскоре выйдет «Бендер», в котором Безруков сыграл роль Ибрагима Бендера.

Саша Белый остался в прошлом. Актер хочет развиваться, экспериментировать в кино, играть новых персонажей.

«Помню, когда снимали «Есенина» в Ярославле, зашел в уборную и нацарапал на стене: «Саша Белый теперь Есенин». Этим, считаю, все сказано», — резюмировал артист.
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