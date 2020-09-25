Разведенная Полина Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Певица Полина Гагарина едва успела опубликовать на своей странице в Instagram фото, на котором предстала в откровенном образе, как тут же столкнулась с яростной критикой. Фанаты принялись критиковать артистку за то, что она утратила свою индивидуальность и начала «косить» под Бузову.

Фото, которым поделилась Гагарина, было сделано в гримерке перед выступлением на концерте в Крыму. На снимке Полина предстала в боди из золотистых пайеток, а также в ботфортах из такого же материала и колготках в сетку.

«Сегодня Севастополь», - в подписи к снимку Гагарина была краткой.

Фолловеры не скрывали своих эмоций. Те, кому костюм понравился, были в меньшинстве.

Его сочли дешевым и вызывающим. Впечатление портит и тот факт, что безвкусицу при выборе сценического образа Гагарина начала демонстрировать после развода с мужем - фотографом Дмитрием Исхаковым.

«Вот и Гагарина разделась после развода», «Наряд просто ужасен», «А где юбка?», «Бл... Зачем, как Бузова», «Вот и Гагарина в трусах на сцене», - пишут возмущенные пользователи.

А вот бывший супруг артистки, который также отметился в комментариях, наряд Полины одобрил.