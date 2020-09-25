Любовь Успенская надела платье дочери и получила от нее гневный комментарий.

66-летняя певица Любовь Успенская нарядилась в ярко-желтое трикотажное платье своей дочери Татьяны Плаксиной, черные капроновые колготки и черные ботинки типа берцы. На голове артистка из своих белокурых волос соорудила модную косу набок. После чего, приняв привлекательную позу, демонстрирующую всю красоту и изящество ее фигуры, сфотографировалась и опубликовала снимок в своем Instagram.

Фото артистка сопроводила игривым текстом с намеком на вечную молодость: «Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение. И генетика хороша, и платьями можно обмениваться».

В целом фанаты Успенской восхитились ее молодым образом, щедро снабжая свои комментарии сочными эпитетами. А вот родная дочь не оценила маминых проделок.

Татьяна прокомментировала фото так: «Я не твоя дочь, ты монстр».

Потом ее слова были удалены либо Любовью, либо ею же самой.

Напомним: в начале этого года Татьяна Плаксина в эфире шоу на канале НТВ рассказала, что мать давала ей наркотики и оказывала на нее физическое и моральное давление. Правда, позже девушка опровергла свои заявления, сославшись теперь на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист же Успенской связывает такое поведение Плаксиной с ее психическим расстройством.