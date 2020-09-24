Пелагея запрещает хоккеисту Телегину видеться с трехлетней дочерью

Сегодня, 13:13

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Пелагея запрещает хоккеисту Телегину видеться с трехлетней дочерью

Адвокат Ивана Телегина заявила, что Пелагея запрещает ему видеться с собственной дочерью.

34-летняя певица Пелагея не пускает бывшего мужа - хоккеиста Ивана Телегина - к их общей дочери Таисии.

Пелагея и Телегин на сегодня все еще не развелись официально - на очередном судебном заседании рассматривали имущественный спор. 

После заседания Марианна Мировая, представляющая интересы Ивана Телегина в суде, заявила, что до этих пор ее подзащитный не виделся с 3-летней дочкой: «Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком».

Имущественный вопрос так и не решился - не хватило документов. Очередное заседание суда назначено на 19 октября. Когда в бракоразводном процессе будет поставлена окончательная точка, адвокат сказать затруднилась.

В прошлом году Пелагея после трех лет семейной жизни объявила о решении развестись с хоккеистом. Тогда она думала «решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено». Сейчас суд решает вопрос о разводе и об алиментах: по неофициальным данным артистка требует со спортсмена 800 тыс. рублей ежемесячно для дочери.



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