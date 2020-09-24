Пластический хирург Вдовин назвал главную ошибку Алентовой

Сегодня, 10:33

Ольга Громова

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Пластический хирург Вдовин назвал главную ошибку Алентовой

Знаменитая советская и российская актриса Вера Алентова долго не появлялась на широкой публике, но недавно вышла в свет и сразу же привлекла к себе внимание. Звезда фильма «Москва слезам не верит» выглядела неестественно молода.

Вера Алентова после «коронапростоя» получила несколько важных для нее ролей. Актриса появится в постановке МХАТа «Ложные признания» и успела сняться в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». Но журналистов, в первую очередь, интересуют не только карьерные успехи знаменитости, сколько ее внешность. Предполагается, что кинодива решилась на еще одну пластическую операцию.

Пластический хирург Александр Вдовин считает, что Алентова сделала подтяжку лица, а также векторный лифтинг. Благодаря этому она стала выглядеть моложе.

Тем не менее, специалист считает, что знаменитость допустила одну большую ошибку. Вдовин говорит, что молодость - это не только отсутствие морщин. Главное - качество и текстура кожи. Для этого после операции необходимо прибегать к аппаратным косметологическим процедурам. Но звезда кино, судя по всему, от них отказалась, пишет «Экономика сегодня».

Ходят слухи, что не просто так. В звездной тусовке шепчутся, что у Алентовой банально не хватило денег. Один поход к специалисту - это почти 200 тысяч рублей.

Напомним, Вере Алентовой уже 78 лет. В любом случае для столь почетного возраста она выглядит великолепно.


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