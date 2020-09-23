Наташа Королева после измены Тарзана записала пошлый клип

Наташа Королева, которая переживает измену мужа, Сергея Глушко, записала клип на песню «Красная помада». Новая работа получила довольно неплохие отзывы. Однако некоторые поклонники раскритиковали певицу за слишком пошлое видео. Ролик получился неоднозначным по своему содержанию. Такой вывод касается и текста, и видеоряда.
Видео изобилует откровенными сценами с крупным планом с участием самой певицы. При этом акцент делается на вызывающем макияже и на бюсте. Комментаторы оставили как положительные, так и негативные комментарии. Некоторые сделали вывод, что скандал надуман от начала до конца ради пиара.
Накануне Наташа Королева высказалась об измене супруга, намекнув, что не собирается разрушать брак.
Королева также сказала, что сейчас ее семья проходит через кризис. Сын Королевой и Глушко, Архип, рассказал, что отвлекается от громкого скандала с помощью творчества.
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