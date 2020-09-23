Наташа Королева после измены Тарзана записала пошлый клип

Сегодня, 16:56

Александр Зуев

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Наташа Королева после измены Тарзана записала пошлый клип
Наташа Королева

Наташа Королева, которая переживает измену мужа, Сергея Глушко, записала клип на песню «Красная помада». Новая работа получила довольно неплохие отзывы. Однако некоторые поклонники раскритиковали певицу за слишком пошлое видео. Ролик получился неоднозначным по своему содержанию. Такой вывод касается и текста, и видеоряда.

«Я почти что в отчаянии, мне разбили сердце, а теперь я страдаю, но говорю: «До свидания!» Эй мачо-мучачо, я больше не заплачу. Красная помада мне идет. А он оказался не тот», - поет Королева.

Видео изобилует откровенными сценами с крупным планом с участием самой певицы. При этом акцент делается на вызывающем макияже и на бюсте. Комментаторы оставили как положительные, так и негативные комментарии. Некоторые сделали вывод, что скандал надуман от начала до конца ради пиара.

«Эта песня не стоила того, что б ходить по всем каналам и строить из 50-летнего мужика ловеласа», «Все грамотно раскрутили, и новый хит, и Тарзана оживили», - написали пользователи.

Накануне Наташа Королева высказалась об измене супруга, намекнув, что не собирается разрушать брак.

Королева также сказала, что сейчас ее семья проходит через кризис. Сын Королевой и Глушко, Архип, рассказал, что отвлекается от громкого скандала с помощью творчества.

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