Банкет в честь юбилея Александра Овечкина оценили в 5 миллионов рублей

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Банкет в честь юбилея Александра Овечкина оценили в 5 миллионов рублей
Хоккеист Александр Овечкин с женой

Широкий размах приобрело празднование дня рождения хоккеиста Александра Овечкина. 35-летний юбилей спортсмен решил отпраздновать в одном из элитных заведений Москвы Orion Hall, причем банкет для звездных гостей, предположительно, обошелся Овечкину в 5 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Обладатель престижного кубка Стэнли, левый крайний нападающий Александр Овечкин на празднование собственных именин пригласил самых близких друзей, среди которых было и немало звездных гостей. Известно, что мероприятие посетили семейная чета Елена и Дмитрий Маликовы, Полина Гагарина, Лера Кудрявцева, Мот с супругой, Ольга Бузова, Яна Рудковская, Евгений Плющенко. Были приглашены и коллеги «по цеху» Овечкина — хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Некоторые гости добирались из США и Брюсселя, за что их особо поблагодарил виновник торжества.

Весь вечер рядом с Александром Овечкиным провела его супруга Анастасия — девушка выбрала эффектное синее брендовое платье от Angel Ann, украшенное кристаллами Swarovski. Изюминкой торжества стал трогательный танец Александра со своей матерью, во время которого многие гости не могли сдержать слез умиления. Как сообщают друзья Овечкина, праздник был проведен на высочайшем уровне, и отличался изысканным банкетом и насыщенной развлекательной программой.

Площадка для проведения торжества была выбрана одна из лучших в Москве. Так же тщательно Александр подошел к выбору диджея, операторов света, фотографов и видеографов. Вечер вели те же ведущие, что сопровождали свадебное торжество Александра и Анастасии, которые отличаются высочайшим уровнем профессионализма и немалыми гонорарами. Размах мероприятия позволил прессе предположить, что за проведение торжественного вечера хоккеисту пришлось выложить от 4 до 5 миллионов рублей. Впрочем, по бюджету спортсмена это не сильно ударило — согласно рейтингу Forbes, прошлый годовой доход Овечкина составил 15 миллионов долларов.

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