Андрею Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции

В Москве отменен концерт в поддержку протестующих белорусов. Об этом сообщил фронтмен группы «Машина времени» в беседе с корреспондентами издания «Подъем».
По его словам, концерт был запланирован в рамках фестиваля "Партизан-фест" и должен был состояться в одном из клубов Москвы. Часть билетов на мероприятия была реализована. Администрация клуба неожиданно заявила, что под проведение концерта не может предоставить площадку.
В планах организаторов было сделать фестиваль благотворительным. Средства, вырученные от продажи билетов, должны были быть направлены в фонд финансовой помощи белорусам, пострадавшим во время протестов.
Группа «Машина времени» должна была выступить на фестивале в качестве приглашенного гостя. Кроме нее, выступить должны были Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин, группы "Яуза" и "Рабфак 2.0".
Концерт, вероятно, все же состоится, но только в онлайн-формате.
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