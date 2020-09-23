Андрею Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции

Сегодня, 10:00

Ольга Громова

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Андрею Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции
Андрей Макаревич

В Москве отменен концерт в поддержку протестующих белорусов. Об этом сообщил фронтмен группы «Машина времени» в беседе с корреспондентами издания «Подъем».

По его словам, концерт был запланирован в рамках фестиваля "Партизан-фест" и должен был состояться в одном из клубов Москвы. Часть билетов на мероприятия была реализована. Администрация клуба неожиданно заявила, что под проведение концерта не может предоставить площадку.

«Это правда, что площадку не дали, да», - подтвердил информацию об отмене концерта Макаревич.

В планах организаторов было сделать фестиваль благотворительным. Средства, вырученные от продажи билетов, должны были быть направлены в фонд финансовой помощи белорусам, пострадавшим во время протестов.

Группа «Машина времени» должна была выступить на фестивале в качестве приглашенного гостя. Кроме нее, выступить должны были Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин, группы "Яуза" и "Рабфак 2.0".

Концерт, вероятно, все же состоится, но только в онлайн-формате.

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